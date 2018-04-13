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الوطن

تحرير 1013 مخالفة مرورية وتحصيل 53900 جنيه غرامات فورية بشوارع الغربية

منذ 10 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
تحرير 1013 مخالفة مرورية وتحصيل 53900 جنيه غرامات فورية بشوارع الغربية

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث المرور بالغربية اليوم، من تحرير 1013 مخالفة مرورية وتحصيل 53900 جنيه كغرامات فورية بشوارع طنطا والمحلة، في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين عن القانون على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد اللواء أشرف المرسي مدير مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات الأمنية في مجال ضبط المخالفات المرورية في تحصيل 31 سيارة بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير و30 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و304 مخالفة على نموذج  125 و287 انتظار خاطئ، والحالات التي تم فيها التصالح  عددها 731 حالة مقابل تحصيل مبلغ 53900 جنيه، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.

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