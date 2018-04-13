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الوطن

المعارضة البريطانية تدعو للتمرد على تعليمات ترامب بشأن سوريا

منذ 10 دقيقة
كتب: الوطن
المعارضة البريطانية تدعو للتمرد على تعليمات ترامب بشأن سوريا

صورة أرشيفية

اعتبر زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربين، الجمعة، أنه على بريطانيا السعي لإجراء تحقيق مستقل تقوده الأمم المتحدة في الهجوم الكيماوي المشتبه به في سوريا، بدلا من انتظار تعليمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، قد حصلت، الخميس، على تأييد كبار أعضاء حكومتها لاتخاذ إجراء لم يتحدد لردع الحكومة السورية عن استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا.

وقال كوربين، إنه يجب أخذ رأي البرلمان قبل أي عمل عسكري، مضيفا: "يبدو أن الحكومة تنتظر التعليمات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن كيفية التصرف".

وتابع: "يجب أن تسعى بريطانيا لتحقيق مستقل تقوده الأمم المتحدة في الهجوم الكيماوي المروع، الذي وقع مطلع الأسبوع، كي تتسنى محاسبة المسؤولين عنه".

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