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الوطن

لافروف: التدخل العسكري في سوريا لا يخدم مصالح أي طرف كان

منذ 48 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
لافروف: التدخل العسكري في سوريا لا يخدم مصالح أي طرف كان

لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه هناك قنوات اتصال بين الرئيسين الروسي والأمريكي والقادة العسكريين، ومؤخرا أجرى ترامب وبوتين اتصالا هاتفيا، وتم إشراك الضباط في ذلك.

وأضاف وزير خارجية روسيا خلال مؤتمرا صحفيا جمع بينه وبين نظيره الهولندي، أنه في بداية شهر مارس تم ابلاغنا أن أمريكا لا ترغب في عقد اجتماع مشترك معنا ولم نحصل على تفسير للرفض من الجانب الأمريكي.

وتابع لافروف، أنه هناك تهديدات تأتي من 3 عواصم غربية، وفي حالة التدخل العسكري في سوريا سوف تفضي لموجات جديدة من اللجوء والهجرة لأوروبا، وهذا سوف لا يخدم مصالح أي طرف كان، وهذه قضايا يحب مناقشاتها.

 

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