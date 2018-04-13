"تحميل محصول السمسم على القطن" ندوة للإرشاد الزراعي في البحيرة

عقدت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة في البحيرة، تحت إشراف الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة، والمهندس ناجي حسن مدير عام الإرشاد الزراعي، وفي إطار فعاليات الحملة القومية لتحميل السمسم على القطن، ندوة عن تحميل محصول السمسم على القطن، بالتعاون مع قسم التكثيف المحصولي ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية بمركز البحوث الزراعية، وذلك لمرشدي المراكز والمزارعين المشاركين في الحملة.

وأكد المهندس ناجى حسن، أنه سيتم اختيار 6 حقول إرشادية للتكثيف المحصولى بثلاثة مراكز بالمحافظة، بالإضافة إلى حقلين منفردين لمحصول القطن.

وأشار الدكتور حسن خليل بقسم بحوث التكثيف المحصولي، إلى أهمية التكثيف المحصولي وزيادة العائد من وحدة المساحة وأنواع التحميل وأمثلة ونماذج لتحميل المحاصيل والمعاملات الخاصة لتحميل السمسم على القطن.

حضر الندوة الدكتور محمد عبد الفتاح أبو اليزيد بمعهد بحوث القطن، والدكتور خميس مراد والمهندس علي النعناعي مدير عام القطن والألياف بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتور ناجح عبد المنعم مندوب مجلس القطن والألياف بالبحيرة، والمهندس محمد سلامة أخصائي تكثيف المحافظة، وأخصائى القطن بالمحافظة والمرشدون والمزارعون المشاركون بالحملة.