بالأسماء.. 3 أساقفة و3 كهنة يشاركون البابا استقبال الرئيس البرتغالي

شكل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفدا للمشاركة في استقبال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي وصل إلى الكاتدرائية المرقسية في العباسية، قبل قليل، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، والتي بدأت مساء الأربعاء الماضي.

وتكون الوفد من "الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والقس أنجيلوس إسحق، والقس أمونيوس عادل من سكرتارية البابا، والدكتور هاني كميل مدير الديوان البابوي، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات".

ويعد ذلك أول لقاء بين البابا والرئيس البرتغالي، ومن المقرر أن يتناول اللقاء العلاقات المصرية البرتغالية، ودور الكنيسة القبطية في مصر وانتشارها في العالم، والتعرف على تاريخ الكنيسة، وسيقوم البابا في نهاية اللقاء بتقديم هدية تذكارية للرئيس البرتغالي بمناسبة تلك الزيارة.

كما يزور الرئيس البرتغالي الكنيسة البطرسية بالعباسية الملحقة بالكاتدرائية، والتي شهدت تفجيرا انتحاريا في نهاية 2016.

وتشهد الكاتدرائية إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت قوات الأمن بمحيط الكاتدرائية، واستعانت وزارة الداخلية بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية للتأمين، ووضعت الحواجز الحديدية بمحيطها وخاصة من ناحية شارع رمسيس، واستعانت قوات الأمن بأجهزة كشف المعادن في تطهير الكاتدرائية ومحيطها بأكملها، ومنعت دخول السيارات أو الوقوف بجوارها، مع التأكد من هوية كل الأشخاص الداخلين للكاتدرائية.