تسجيل الدخول

الوطن

محافظ غزة: على من أوجد الكيان الصهيوني الاعتراف بحقنا

منذ 33 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
محافظ غزة: على من أوجد الكيان الصهيوني الاعتراف بحقنا

غزة

قال إبراهيم أبو النجا، محافظ غزة، إن جموع الشعب الفلسطيني تنتقل للأماكن الشرقية من غزة لرفع العلم أمام الاحتلال، وإن الشعب الفلسطيني قرر عدم التوقف عن الحراك أمام رصاص الاحتلال الاسرائيلي، وعلى العالم الذي اوجد هذا الكيان الصهيوني أن يعدل موقفه ويعترف بحقنا.

وأضاف محافظ غزة خلال مداخلة هاتفية له لقناة "إكسترا نيوز" أن هناك تحولا لدى الرأي العام العالمي وداخل الكيان الاسرائيلي نفسه، لأنه لا يمكن للفلسطنيين أن يعترفوا بالاسرائليين بكيان يغتصب أرضهم.

وتابع محافظ غزة أن شعب فلسطين له رسالة وشعبنا موجود في كل بلاد العالم وهناك أحزاب تتحرك وتطالب وتضغط على حكوماتها لوضع حد للكيان العنصري الغاشم.

 

أخبار متعلقة
بالفيديو| لحظة رفع علم فلسطين وحرق "الإسرائيلي" منذ قليل بـ"غزة"

بالفيديو| لحظة رفع علم فلسطين وحرق "الإسرائيلي" منذ قليل بـ"غزة"
بالصور| تحضيرات أهل غزة لحرق العلم الإسرائيلي بالقرب من الجدار العازل

بالصور| تحضيرات أهل غزة لحرق العلم الإسرائيلي بالقرب من الجدار العازل
الأحد.. عرض الوثائقي "غزة سِرف كلوب" ضمن أسبوع أفلام معهد جوته

الأحد.. عرض الوثائقي "غزة سِرف كلوب" ضمن أسبوع أفلام معهد جوته
فلسطيني يسمي مولودته "مسيرة العودة" دعما للحراك الشعبي على حدود غزة

فلسطيني يسمي مولودته "مسيرة العودة" دعما للحراك الشعبي على حدود غزة
إسرائيل تستهدف مواقع لحماس بعد تفجير على الحدود مع غزة

إسرائيل تستهدف مواقع لحماس بعد تفجير على الحدود مع غزة
شهيد وجريح بقصف من قوات الاحتلال شرقي غزة

شهيد وجريح بقصف من قوات الاحتلال شرقي غزة
مقتل عنصر في كتائب القسام بغارة إسرائيلية على غزة في احتجاجات الجمعة

مقتل عنصر في كتائب القسام بغارة إسرائيلية على غزة في احتجاجات الجمعة
عاجل| استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال على الحدود مع قطاع غزة

عاجل| استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال على الحدود مع قطاع غزة
إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الحي مع بدء المواجهات في غزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الحي مع بدء المواجهات في غزة

التعليقات

قرعة مواجهات «نصف نهائي الأبطال»

أحدث الأخبار

بابا الفاتيكان: العالم يصرخ للحرية لكنه يزداد عبودية

بابا الفاتيكان: العالم يصرخ للحرية لكنه يزداد عبودية

زعيم رابطة الشمال الإيطالية: الرئيس الأمريكي "مشكلة"

زعيم رابطة الشمال الإيطالية: الرئيس الأمريكي "مشكلة"

السبت.. عاصي الحلاني يطرح "حب جنون"

السبت.. عاصي الحلاني يطرح "حب جنون"

ماكرون يعبر عن أسفه لاستخدام روسيا حق الفيتو لعرقلة قرار سوريا

ماكرون يعبر عن أسفه لاستخدام روسيا حق الفيتو لعرقلة قرار سوريا

جامعة بدر تطلق فعاليات مهرجانها السنوي الثالث غدا

جامعة بدر تطلق فعاليات مهرجانها السنوي الثالث غدا

اختيارات الوطن

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

ديكورات منزلية من الصدف لأصحاب الذوق الرفيع: أجمل وأرخص

ديكورات منزلية من الصدف لأصحاب الذوق الرفيع: أجمل وأرخص

فانوس بـ«فلاشة وكارت ميمورى وبلوتوث».. المصرى يكسب

فانوس بـ«فلاشة وكارت ميمورى وبلوتوث».. المصرى يكسب

الأكثر قراءة

عاجل