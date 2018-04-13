محافظ غزة: على من أوجد الكيان الصهيوني الاعتراف بحقنا

قال إبراهيم أبو النجا، محافظ غزة، إن جموع الشعب الفلسطيني تنتقل للأماكن الشرقية من غزة لرفع العلم أمام الاحتلال، وإن الشعب الفلسطيني قرر عدم التوقف عن الحراك أمام رصاص الاحتلال الاسرائيلي، وعلى العالم الذي اوجد هذا الكيان الصهيوني أن يعدل موقفه ويعترف بحقنا.

وأضاف محافظ غزة خلال مداخلة هاتفية له لقناة "إكسترا نيوز" أن هناك تحولا لدى الرأي العام العالمي وداخل الكيان الاسرائيلي نفسه، لأنه لا يمكن للفلسطنيين أن يعترفوا بالاسرائليين بكيان يغتصب أرضهم.

وتابع محافظ غزة أن شعب فلسطين له رسالة وشعبنا موجود في كل بلاد العالم وهناك أحزاب تتحرك وتطالب وتضغط على حكوماتها لوضع حد للكيان العنصري الغاشم.