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الوطن

رصد 7 طائرات استطلاع أمريكية قرب قاعدتين روسيتين في سوريا

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
رصد 7 طائرات استطلاع أمريكية قرب قاعدتين روسيتين في سوريا

صورة أرشيفية

أجرت 7 طائرات عسكرية أمريكية مهاما استطلاعية في شرق البحر المتوسط قرب الساحل السوري، في منطقة قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية الروسيتين، حسبما أفاد مركز المراقبة الجوية العسكري الروسي في تغريدة على موقع تويتر.

ووفق المركز، فإن 6 طائرات تابعة للبحرية الأمريكية من طراز بي-8 أيه بوسيدون انطلقت من قاعدة سيجونيلا بجزيرة صقلية الإيطالية فيما حلقت طائرة استطلاع من طراز إي بي-3 إي من قاعدة جزيرة كريت باليونان، وفقا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي في الحكومة المستقيلة باولو جينتيلوني، أعلن عدم مشاركة بلاده في أي عمليات عسكرية ضد الحكومة السورية بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية تقارير عن استخدام السلطات في دمشق أسلحة كيماوية في هجوم على مدينة دوما في ريف العاصمة، إلا أن جينتيلوني أكد توفير الدعم اللوجستي لأنشطة قوات الحلفاء.

من جانبه، شدد تحالف يمين-الوسط الايطالي، في وقت لاحق على أنه "لا يمكن حتى منح استخدام القواعد الجوية بالبلاد إن لم يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي يسمح باستخدام القوة" ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أن ذلك لا يمس بالإدانة المطلقة لاستخدام الأسلحة الكيميائية والعنف العشوائي ضد السكان المدنيين.

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