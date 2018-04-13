البحرين: إساءات قطر تؤكد أنه لا مكان لها في القمة العربية

علق خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، على القمة العربية التي من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، من خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب بن أحمد: "الهجمة الإعلامية القطرية على قمة الظهران و إساءاتهم المتواصلة إلى اليوم لخادم الحرمين الشريفين تؤكد أن قطر لا مكان و لا دور لها في القمة و تمثيلها بأي شكل لا يخدم الأمن القومي العربي".

ودون وزير الخارجية البحريني مرة أخرى عن القمة العربية قائلا: "الكل متفائل بالقمة العربية بالظهران و نتائجها المتوقعة لصالح الأمن القومي العربي. و لا يهاجمها إلا من باع نفسه للأعداء بثمن بخس جدا جدا".