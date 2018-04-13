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الوطن

وزير الصحة لـ"الوطن": الاعتداء على مدير مستشفى هليوبوليس أمر غير مقبول

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد مجدي
وزير الصحة لـ"الوطن": الاعتداء على مدير مستشفى هليوبوليس أمر غير مقبول

الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان

علق الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، على واقعة الاعتداء على الدكتور مصطفى شكري، مدير مستشفى هيلوبليس، التابعة للوزارة، من قبل زوج إحدى الممرضات. 

وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لن يقبل إهانة أو الاعتداء على أي طبيب سواء كان طبيباً صغيراً أو مدير مستشفى، قائلا: "إهانة الأطقم الطبية أمر غير مقبول".

وأشار إلى أنه تابع الموقف فور علمه بالواقعة، وسيتدخل بقوة لإعادة الحق لأصحابه بعد فحصه لتلك الواقعة.

كان الدكتور مصطفى شكري، مدير مستشفى هيليوبليس، أكد، لـ"الوطن"، اعتزامه تقديم اعتذار عن استمراره في عمله بعد الاعتداء عليه من زوج ممرضة في المستشفى بعد رفضه إعطائها إجازة.

وأشار إلى أنه بعد الاعتداء عليه تم اقتياده إلى قسم الشرطة وإحالته إلى النيابة.

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