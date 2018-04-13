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الوطن

الرئيس البرتغالي: مصر بلد جميل.. ورسالتي من الأزهر "سلام وتفاهم"

منذ 16 دقيقة
كتب: أحمد عنتر
الرئيس البرتغالي: مصر بلد جميل.. ورسالتي من الأزهر "سلام وتفاهم"

الرئيس البرتغالي مع البابا تواضروس

قال الرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا، إن مصر بلد جميل وزاخر بالثقافة والمشروعات المثمرة، ويتمتع ببراعة في التعامل مع الآخرين، مؤكدا أن "الحوار الثقافي والديني مهم وعلينا قبول الآخر مهما اختلفنا".

وأضاف سوزا، خلال حديث خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أن "رسالتي من الأزهر رسالة سلام وتفاهم وحوار، لا للكراهية أو الحرب والنزاع، مكفاحتنا من أجل السلام ربما تأخذ وقتا لكنها ضرورية".

وتابع: "نسعى لتعميق العلاقات مع مصر، مصر دولة قوية وتتحلى بالشجاعة، وتتقبل الآخر كالبرتغال".

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