بدء جلسة ثنائية بين البابا تواضروس ورئيس البرتغال في الكاتدرائية

بدأت جلسة ثنائية بين البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، قبل قليل، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية في العباسية، في إطار زيارة الرئيس البرتغالي الرسمية إلى مصر، والتي بدأت مساء الأربعاء الماضي.

ويعد ذلك أول لقاء بين البابا والرئيس البرتغالي، ومن المقرر أن يتناول اللقاء العلاقات المصرية- البرتغالية، ودور الكنيسة القبطية في مصر وانتشارها في العالم، والتعرف على تاريخ الكنيسة، وسيقدم البابا في نهاية اللقاء هدية تذكارية للرئيس البرتغالي بمناسبة تلك الزيارة.

كما يزور الرئيس البرتغالي الكنيسة البطرسية بالعباسية الملحقة بالكاتدرائية، والتي شهدت تفجيرا انتحاريا في نهاية 2016.

وتشهد الكاتدرائية إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت قوات الأمن بمحيط الكاتدرائية، واستعانت وزارة الداخلية بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية للتأمين، ووضعت الحواجز الحديدية بمحيطها وخاصة من ناحية شارع رمسيس، واستعانت قوات الأمن بأجهزة كشف المعادن في تطهير الكاتدرائية ومحيطها بأكملها، ومنعت دخول السيارات أو الوقوف بجوارها، مع التأكد من هوية كل الأشخاص الداخلين للكاتدرائية.