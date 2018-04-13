إياد نصار: أتعرض لمواقف محرجة في المنزل

قال الفنان إياد نصار، إنه يتعرض لبعض المواقف المحرجة خاصة خلال وجوده في منزله.

وأضاف نصار، خلال حواره مع الفنانة غادة عادل ببرنامج "تعشبشاي"، أن هناك بعض الأشخاص حينما يعلمون بوجوده في المنزل يأتون إليه ليطلبوا منه التصوير معهم، مضيفًا: "ألاقي واحد جاي يخبط على الباب وافتحله يقولي عاوز أتصور معاك وبكون بملابس البيت فأقوله لا وأقفل الباب".

وأشار نصار إلى أن أكثر من يعاني من مسألة الخصوصية هم أولاده ويعتبرون يوم التنزه شيئًا خاصًا بهم، مضيفًا: "أما يجي حد عاوز يتصور معايا وأنا مع أولادي أقولهم استأذنوا منهم الأول".