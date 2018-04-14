البيان الـ19 لـ"سيناء 2018": القضاء على 27 إرهابيا وضبط 114 آخرين

استكمالاً لمعركة الشرف والفداء على أرض سيناء الغالية يستمر مقاتلو أبطال القوات المسلحة والشرطة في تنفيذ المهام المخططة وتدمير الأوكار والبؤر الإرهابية وضبط العناصر الهاربة وإحكام السيطرة على مناطق العمليات بشمال ووسط سيناء وعلى كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وأسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن النجاحات الاتية: مقتل 6 أفراد تكفيرى شديد الخطورة اثناء استهداف القوات الجوية لأحد الأوكار التى تتحصن بها العناصر الإرهابية.

القضاء على 9 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على 114 فردا آخرين من المشتبه بهم منهم 21 مطلوبين جنائيا بشمال ووسط سيناء.

مقتل 12 عنصرا تكفيريا أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية و2 مسدس وعبوة ناسفة معدة للتفجير ووسائل إعاشة وذلك بعد توافر معلومات تفيد بالاختباء بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش .

- اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص بالعناصر التكفيرية مكون من ميدان رماية وميدان موانع ونفق ينتهى بقاعة محاضرات تحت الأرض وعدد من الملاجئ بداخلهم كمية من الذخائر وأجهزة اتصال.

- تدمير والتحفظ على 15 عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية، وضبط وتدمير 43 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، وتدمير 150 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلها على كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر والوقود، قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

- اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط كميات من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء.

وفى إطار الجهود المتواصلة من القوات البحرية لتأمين السواحل المصرية، قامت عناصر الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالقبض على سفينة مشتبه بها بعد تنفيذ حق الزيارة والتفتيش عليها واقتحامها وبتفتيشها عثر على 1350 كيلو جراما من مخدر الهيروين الخام والتي تكفي لصنع 14 طنا من الهيروين المختلط.

تم تنظيم أكثر من 585 كميناً ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي بواسطة التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر الشرطة لفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.

كما نجحت عناصر حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي من ضبط أحد خطوط إمداد العناصر التكفيرية عن طريق الغرب، حيث تمكنت من ضبط 831 بندقية آلية وضغط هواء و1384 مسدس صوت وأكثر من 80 ألف طلقة أنواع و2300 جهاز تليفون محمول و3450000 قرص مخدر، وكميات كبيرة من جوهر الحشيش والمستلزمات الطبية والعقاقير والأدوية و20 كجم من المشغولات الفضية، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح شمال سيناء منها نفق رئيسي بطول 1400 متر.

ويواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة إحكام السيطرة على كل الاتجاهات الاستراتيجية بعزيمة وروح قتالية عالية لاستكمال رسالتهم السامية من أجل حماية الوطن وشعبه العظيم.