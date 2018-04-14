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الوطن

عاجل| وسائل إعلام: جيش الاحتلال علم مسبقا بالضربات في سوريا

اليوم AM 08:44
كتب: نرمين عفيفي
عاجل| وسائل إعلام: جيش الاحتلال علم مسبقا بالضربات في سوريا

إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أُعلم مسبقا بالضربات في سوريا، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لابديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.

واستهدفت الضربات مستودعات للجيش في مدينة حمص، ومطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق، كما أعلن "البنتاجون" أنهم أطلقوا من 100 إلى 120 صاروخا، وأشار التليفزيون السوري إلى أنهم أسقطوا 13 صاروخا في منطقة الكسوة. فيما اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أن ضرب سوريا "إهانة لبوتين"، وأنها جاءت في الوقت الذي كان لدى سوريا فرصة للسلام.

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