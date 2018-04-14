ماكرون يغرد عبر "تويتر" بـ"العربية" تعليقا على ضرب سوريا

علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على اشتراك بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا في توجيه ضربة عسكرية ضد الدولة السورية.

وكتب ماكرون عبر موقع "تويتر"، باللغة العربية: "السبت 7 أبريل 2018 في دوما، وقع عشرات الرجال والنساء والأطفال ضحايا مجزرة بالسلاح الكيماوي، لقد تم اجتياز الخط الأحمر، بالتالي أمرت القوات الفرنسية بالتدخل".

السبت ٧ نيسان/ابريل ٢٠١٨ في دوما، وقع عشرات الرجال والنساء والأطفال ضحايا مجزرة بالسلاح الكيميائي. لقد تم اجتياز الخط الأحمر. بالتالي امرت القوات الفرنسية بالتدخل. pic.twitter.com/Earf4suGmF — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) ١٤ أبريل، ٢٠١٨

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لابديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.

واستهدفت الضربات مستودعات للجيش في مدينة حمص، ومطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق، كما أعلن "البنتاجون" أنهم أطلقوا من 100 إلى 120 صاروخا، وأشار التليفزيون السوري إلى أنهم أسقطوا 13 صاروخا في منطقة الكسوة.

فيما اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أن ضرب سوريا "إهانة لبوتين"، وأنها جاءت في الوقت الذي كان لدى سوريا فرصة للسلام.