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الوطن

إصابة سيدة بحروق في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

منذ 16 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
إصابة سيدة بحروق في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

اللواء علاء عبدالفتاح

أصيبت سيدة بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انفجار أسطوانة غاز بشقة بمدينة الرحمانية في البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير الأمن، إخطارا من العميد هشام مبروك مدير إدارة النجدة، بانفجار أسطوانة غاز "بوتاجاز صغير" في شقة بالدور الثالث بمدينة الرحمانية.

وانتقل رجال الحماية المدينة، برئاسة العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق التهم الشقة وأسفر عن إصابة ربة منزل، وتم نقلها إلى مستشفى الرحمانية ومنه إلى مركز الحروق بالغربية.

وتحرر محضر بالحريق للعرض على النيابة العامة.

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