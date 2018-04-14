رئيس وزراء بريطانيا: ضربتنا العسكرية رد فعل لإنهاء معاناة الشعب السوري

قالت تريزا ماي رئيسة الوزارء البريطانية، إننا اعتبرنا كل التوصيات التي جاءت من مجلس الأمن، وكان علينا أن نتخذ رد فعل عسكري من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري، ولم يكن أي تدخل في حرب أهلية، ولم يكن لتغيير نظام أبدا.

وأضافت ماي، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الغارات محددة الحدود والأركان، من أجل وقف التصعيد في المنطقة ومنع قتل المدنيين أكثر من هذا واستهدفنا قاعدة صواريخ وأماكن لتصنيع أسلحة كيماوية.

وأكد ماي، أن "غارتنا بالأمس كانت أكبر مما كنا ننويه منذ سنوات طويلة، والمجتمع الدولي لن يسمح باستخدام الأسلحة الكيماوية، وملتزمون للتصدي لأي أشياء مستقبلية، ويجب علينا أن يكون هناك مبادئ عالمية لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية".

واستكملت ماي، أن الضربات التي وجهت ليست فقط ضد سوريا ولكنها رسالة واضحة للجميع ولغير سوريا أن أي شخص يستخدم الأسلحة الكيماوية، لن يكون هناك أي تهاون معه.

وأشارت ماي، إلى أن لم يكن لدينا بديل عن توجيه الضربات وسوف نهتم بشكل كبير بعد استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان في العالم.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية.

وأوضحت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لا بديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.

واستهدفت الضربات مستودعات للجيش في مدينة حمص، ومطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق، كما أعلن "البنتاجون" أنهم أطلقوا من 100 إلى 120 صاروخا، وأشار التليفزيون السوري إلى أنهم أسقطوا 13 صاروخا في منطقة الكسوة.