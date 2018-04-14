خبير عسكري سوري: الرد سيكون باستهداف قوات "العدوان الثلاثي" في سوريا

قال العميد محمد عيسى الخبير العسكري السوري، إن الرد على ضربات قوات "العدوان الثلاثي" على سوريا سيكون عبر استهداف قواتهم وقواعدهم الموجودة في سوريا عبر صواريخ أرض أرض وكذلك المقاومة الشعبية، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف عيسى لـ"سبوتنيك"، أنه كان شاهدا على الصواريخ التي استهدفت دمشق والتي أسقط معظمها فيما سقط نحو أربعة صواريخ على مبنى حكومي ولم يسفر الأمر عن أية إصابات، وأن الصواريخ التي وجهت إلى المطارات العسكرية لم تصل إلى أهدافها.

وتابع أن الصواريخ التي استهدفت المطارات العسكرية في حمص تم إسقاطها قبل الوصول لأهدافها، حيث وصلت نسبة الصواريخ التي أسقطت من 70 إلى 80% وهو ما يؤكد فشل الضربة.

وشدد الخبير العسكري على أن الرد السوري سيكون من خلال خطوات متعددة أولها إعادة نشر الدفاعات الجوية في كل البقاع السورية بما يجعلها منطقة دفاعات جوية مغلقة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 14 أبريل، أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام.

هذا وأيدت كل من بريطانيا وفرنسا هذه العملية و شاركتا في تنفيذها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.