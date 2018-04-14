ترامب يفخر بالجيش الأمريكي: المهمة في سوريا أنجزت بنجاح

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، على الضربات العسكرية التي قادتها بلاده في سوريا بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا قائلا، إنه تم "إنجاز المهمة بنجاح".

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر: "تم تنفيذ ضربة بشكل مثالي الليلة الماضية.. شكرا لفرنسا والمملكة المتحدة لحكمتهما وقوتهما العسكرية". وتابع أن المهمة "حققت أفضل نتيجة ممكنة"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وفي تغريدة لاحقة قال ترامب: "فخور للغاية بجيشنا العظيم الذي سيكون عما قريب، بعد إنفاق مليارات الدولارات التي تمت الموافقة عليها بالكامل، في أفضل أوضاعه لبلادنا".