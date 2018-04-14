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الوطن

2 مليار و176 مليون جنيه تكلفة مشروعات الطرق والكباري في قنا

منذ 9 دقيقة
كتب: رجب آدم
2 مليار و176 مليون جنيه تكلفة مشروعات الطرق والكباري في قنا

محافظ قنا ووزير النقل اليوم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن المحافظة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في مجال الطرق والكباري في الأربعة سنوات الماضية بتكلفة بلغت ما يزيد عن 2 مليار و176 مليون جنيه.

وأضاف محافظ قنا أنه جرى الانتهاء من ازدواج طريق "قنا - سفاجا" وازدواج الطريق الصحراوي الغربي "قنا - سوهاج" وإعاده رصف وتقوية طريق قفط القصير، كما جرى تطوير كوبري قنا العلوي وافتتاح كوبري المعنا الجديد، وافتتاح كوبري نجع حمادي العلوي، والانتهاء من إنشاء كوبري قوص أعلى السكة الحديد، كما جرى رصف ما يزيد على 162 كيلومتر من الطرق الداخلية بمراكز المحافظة.

وأضاف الهجان أن محور نقادة قوص والطرق والكباري الجديدة سوف تساهم في خدمة مشروع المثلث الذهبي الذي يحمل معه نهضة صناعية وتجارية وسياحية وعمرانية ومشروع إقامة مجتمع عمراني جديد بغرب قنا علي مساحة 9 آلاف فدان، ومدينة قنا الجديدة الواقعة على مساحة 24 ألف فدان.

وأكد أنها ستجعل من المناطق الصناعية في قنا من أهم المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية حيث ساعدت شبكة الطرق في ربطها بكافة المحافظات المجاورة، بالإضافة إلى ربطها بموانئ التصدير بالبحر الأحمر.

جاء ذلك خلال التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان قوص بتكلفة 45 مليون جنيه، ووضع حجر الأساس لمحور نقادة قوص بتكلفة استثمارية مليار و200 مليون جنيه.

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