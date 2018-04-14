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الوطن

وزير التعليم العالي يخوض مباراة ضد منتخب الجامعات بـ"حلوان"

منذ 52 دقيقة
كتب: أميرة فكري
وزير التعليم العالي يخوض مباراة ضد منتخب الجامعات بـ"حلوان"

وزير التعليم العالي

خاض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مباراة كرة قدم بين فريقي منتخب مصر ومنتخب الجامعات على هامش افتتاحه معهد إعداد القادة بحلوان.

وضم فريق منتخب مصر بالإضافة إلى الوزير، نجم المنتخب والزمالك السابق تامر عبد الحميد، فيما ضد منتخب الجامعات، أشرف صبحي، مدير عام الاتحاد الرياضي، ومعتز إينو، وأشرف منصور،  فيما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبدأ الوزير، مراسم افتتاح مركز إعداد القادة بحلوان، بماراثوان للدراجات يرافقه طلاب الجامعات المشاركين فى أعمال الافتتاح.

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