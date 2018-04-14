وزير التعليم العالي يخوض مباراة ضد منتخب الجامعات بـ"حلوان"

خاض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مباراة كرة قدم بين فريقي منتخب مصر ومنتخب الجامعات على هامش افتتاحه معهد إعداد القادة بحلوان.

وضم فريق منتخب مصر بالإضافة إلى الوزير، نجم المنتخب والزمالك السابق تامر عبد الحميد، فيما ضد منتخب الجامعات، أشرف صبحي، مدير عام الاتحاد الرياضي، ومعتز إينو، وأشرف منصور، فيما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبدأ الوزير، مراسم افتتاح مركز إعداد القادة بحلوان، بماراثوان للدراجات يرافقه طلاب الجامعات المشاركين فى أعمال الافتتاح.