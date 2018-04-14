لافروف: الغرب ضرب سوريا اعتمادا على بيانات من الإعلام والإنترنت

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن الغرب ضرب روسيا اعتمادا على معلومات نشرت عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله: "إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث علناً عن وجود حقائق دامغة تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة دوما، ولكن حين طالبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإفصاح عنها أخبره أن الأمر سري ولا يمكنه تقديم هذه الحقائق".

وعلى صعيد متصل، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية لا يزالون مستعدين للتوجه إلى مكان الهجوم المزعوم في منطقة دوما السورية.

وقال لافروف: "إنه من الواضح للجميع أن ذلك حدث قبل يوم واحد من موعد توجه خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية المقرر إلى مكان الحادث حيث وصلوا إلى بيروت للتأكد من وجود أو غياب أدلة على استخدام هذه الأسلحة".