"الخارجية الفرنسية": على الأسد أن يتوقف عن استخدام الأسلحة الكيماوية

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن الرئيس السوري بشار الأسد ينتهك القواعد الدولية، باستخدامه للسلاح الكيماوي، مضيفًا أن التصعيد الكيماوي غير مقبول.

وأضاف لودريان، خلال مؤتمر صحفي: "نسعى إلى تقويض النظام السوري، ويجب عليه أن يتوقف عن استخدام الأسلحة الكيماوية".

وتابع: "لدينا 3 ضرورات، أولها تفكيك الترسانة الكيماوية للنظام السوري، والحيال دون استهداف المدنيين في سوريا، أما الضرورة الثالثة هي إيجاد حل سياسي للخروج من الأزمة السورية، ومستعدون للتعاون مع أي دولة تسهم فيه".

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لابديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.

واستهدفت الضربات مستودعات للجيش في مدينة حمص، ومطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق، كما أعلن "البنتاجون" أنهم أطلقوا من 100 إلى 120 صاروخا، وأشار التليفزيون السوري إلى أنهم أسقطوا 13 صاروخا في منطقة الكسوة.

فيما اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أن ضرب سوريا "إهانة لبوتين"، وأنها جاءت في الوقت الذي كان لدى سوريا فرصة للسلام.