"التعليم" تنفي تأجيل امتحانات الثانوية العامة: في موعدها 3 يونيو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما نشر ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل موعد انعقاد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018، كلام عار تمامًا عن الصحة.

وأعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه لاصحة لما تم تداوله، وأن الامتحانات ستعقد في موعدها المقرر الأحد 3 يونيه المقبل.

وأعلن حجازي أن الأجهزة المعنية، بالوزارة سوف تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر من معلومات خاطئة بقصد إثارة البلبلة.

وأهابت الوزارة، في بيان صحفي، بأولياء الأمور ومن أبنائها طلاب الثانوية العامة، عدم الانسياق وراء تلك الأخبار التي تستهدف البلبلة وإثارة الرأي العام، كما أعلن حجازي إن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وما يصدر عن رئيس عام الامتحان من بيانات إعلامية هي المصادر الرسمية لكل ما يتعلق بأعمال امتحانات الثانوية العامة.