مدير تعمير منطقة جنوب سيناء: 90% تنفيذ إسكاني الرويسات والبدوي

قال المهندس السيد فهمي، مدير تعمير منطقة جنوب سيناء، إن نسبة التنفيذ في مشروعات الإسكان بمنطقة الرويسات، بلغ نحو 90%، موضحاً أن الزيارة التي أجراها المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى منطقة الرويسات، الخميس الماضي، هدفها معرفة نسب تنفيذ المشروع وما وصل إليه والاحتياجات اللازمة للانتهاء من المشروع.

وأضاف فهمي ان جميع العمارات بالرويسات جرى تفقدها والاطمئنان على سير العمل، وجودة الخامات المستخدمة في تشطيب الشقق.

وأكد أن هناك التزام تام من شركة المقاولات التي تنفذ المشروع تحت إشراف القوات المسلحة.

ويتضمن مشروع تطوير العشوائيات بالرويسات إنشاء 70 عمارة سكنية، وتوفر 1120 وحدة سكنية لأهالي مناطق الرويسات، على مرحلتين للمشروع، بتكلفة إجمالية قدرها 317 مليون جنيه.

وأكد أنه جرى تفقد الإسكان البدوي في قرية الجبيل بطور سيناء، والتي بلغت نسبة التنفيذ 90% تقريبا.

وأوضح أن الإسكان البدوي يحتاج إلى تطوير وتجديد شبكة الصرف الصحي والمياه حتي يتم تسليمه للمواطنين.

ويتضمن مشروع الإسكان البدوي إنشاء 62 منزلاً، بتكلفة إجمالية 28 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ألتقى المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالصندوق، الخميس الماضي، بمكتبه بشرم الشيخ، خلال تفقد الثاني مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة جنوب سيناء.