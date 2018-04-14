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الوطن

سمسار يعترف بقتل «رضيع عشيقته» لبكائه أثناء ممارستهما «الرذيلة»

منذ 50 دقيقة
كتب: محمد الرملى

من النسخة الورقية

العدد : 2177

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سمسار يعترف بقتل «رضيع عشيقته» لبكائه أثناء ممارستهما «الرذيلة»

المتهم والمتهمة

كشفت التحقيقات فى وفاة رضيع بالإسكندرية، أن وراء الواقعة «عشيق الأم» وأنه سافر معها بصحبة طفلها من طليقها، واستأجرا شقة مفروشة لممارسة علاقتهما غير الشرعية هناك.

ونسبت التحقيقات لـ«م. ح. أ»، 32 سنة، سمسار عقارات، أنه على علاقة غير شرعية مع «ج.ع.ع»، 40 سنة، ربة منزل، ووالدة الطفل، واتفقا على السفر للإسكندرية لممارسة المتعة الحرام، ولم تجد الأم مفراً من اصطحاب طفلها الرضيع معهما، وأثناء ممارستهما الرذيلة، بكى الطفل، فضربه عشيقها على رأسه، محاولاً إسكاته، حتى أفقده الوعى.

وأضافت التحقيقات أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى «مار مرقص» لإسعافه، وفور إبلاغ «العشيق» بوفاة الطفل، فر هارباً، إلا أن مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، عندما تلقى إخطاراً من المستشفى بوفاة الرضيع ووجود شبهة جنائية، أمر بتشكيل فريق بحث من مباحث المديرية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لكشف غموض الواقعة.

وتم إلقاء القبض على والدة الطفل، التى أقرت بصحة ما جاء فى اعترافات عشيقها، وأكدت أنها رفضت الإبلاغ عن واقعة مقتل رضيعها «ف.م.س»، 6 شهور، خوفاً من افتضاح أمرها، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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