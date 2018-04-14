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الوطن

سمير فرج: العملية الإرهابية في سيناء اليوم الأولى منذ 3 أشهر

منذ 42 دقيقة
كتب: محمود البدوي
سمير فرج: العملية الإرهابية في سيناء اليوم الأولى منذ 3 أشهر

سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق، إن العملية الإرهابية التي وقعت في سيناء، اليوم، كانت محاولة من جانب التنظيمات الإرهابية لرفع الروح المعنوية لباقي عناصرها، ومحاولة لزعم أن عملية سيناء 2018 الشاملة لم تنجح في رأب الإرهاب.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن هذه العملية هي الأولى في سيناء منذ ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنها وقعت في وسط سيناء ولم تقع في العريش أو رفح أو الشيخ زويد.

وأكد أن القوات المسلحة كانت لهم بالمرصاد، وأن الذين تسببوا في استشهاد عدد من المجندين كان بسبب ارتدائهم أحزمة ناسفة.

وتابع :"العملية الإرهابية دي عمل فردي من منظمات في سيناء لإثبات أنهم ما زالوا موجودين".

إحباط عملية إرهابية في وسط سيناء

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