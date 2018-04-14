المسلماني: سوريا تقول إن الضربة العسكرية فشلت

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن العالم استيقظ اليوم على أكثر من 100 صاروخ من أمريكا وبريطانيا وفرنسا على مواقع متعددة في سوريا، موضحا أن الحرب مثيرة للغاية لأنها كانت متوقعة ونتائجها أثارت الدهشة، خاصة بعدما نشرت الرئاسة السورية فيديو لبشار الأسد وهو يتجول للذهاب لمكتبه بعد الضربة بقليل.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "دريم" أن مواطنين في شوارع دمشق احتفلوا بفشل الضربة، متابعا: "أمريكا وفرنسا وبريطانيا بيقولوا لقد نجحنا، والسوريين يقولوا لقد فشلوا، ودول بيقولوا حققوا الأهداف، ودول يقولوا محققوش".

وقال إن الجميع يتابع ما يقوله الجنرال جوزيف دانفورد، موضحا أنه أعلى رتبة موجودة في الجيش الأمريكي.

وأشار إلى أنه صرح بأن تلك حرب ثلاثية ومحدودة وهدفها محدد وهو ضرب الأسلحة الكيماوية في سوريا، ولم يتعرضوا للقوات الروسية الموجودة وأن الضربة انتهت عند هذا الحد.