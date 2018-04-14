مصطفى بكري: الهدف من الضربات العسكرية تقسيم سوريا وعرقلة الانتصارات

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشعب السوري لن يستسلم للعدوان الثلاثي على سوريا، مؤكدًا أنه يواجه بكل صمود وقوة.

وأضاف "بكري"، خلال استضافته في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن الكثير من البلدان أعلنت أنها لن تكون شريكة في الضربة العسكرية، مشبها هذا العدوان بعدوان 1956، متابعا: "نفس العقلية الاستعمارية لسه موجودة عند أمريكا".

وتابع عضو مجلس النواب أن الهدف من تلك الضربات هو الحفاظ على التنظيمات الإرهابية الموجودة، وعرقلة الانتصار السوري على تلك التنظيمات، وإجبار سوريا على تقسيم أرضها.