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الوطن

جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء أشرف جاد بالمنصورة

منذ 31 دقيقة
كتب: صالح رمضان
تصوير: سمير وحيد
جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء أشرف جاد بالمنصورة

شيع الآلاف من أهالي قرية "البرامون"، مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، الليلة، في جنازة عسكرية وشعبية، الشهيد النقيب أشرف إبراهيم جاد، 25 عاما، من قوه الإدارة العامة للأمن المركزي، والذي استشهد خلال إحباط عملية إرهابية بوسط سيناء، تسببت في استشهاد 8 وإصابة 15 آخرين من أبناء الجيش والشرطة وتصفية 14 إرهابيا.

حضر الجنازة اللواء أيمن الشافعي، نائبا عن مدير الأمن، واللواء أحمد رأفت رئيس مركز المنصورة، نائبا عن محافظ الدقهلية، وعدد من قيادات الجيش والشرطة ولفيف من زملاء الشهيد.

وتحولت الجنازة إلى مظاهرة ضد الإرهاب وردد المشيعون هتافات منها، "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، وإلى جنة الخلد يا شهيد، ولا إله إلإ الله، الإرهابي عدو الله".

 

 

جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء أشرف جاد بالمنصورة
جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء أشرف جاد بالمنصورة
جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء أشرف جاد بالمنصورة
جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء أشرف جاد بالمنصورة
جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء أشرف جاد بالمنصورة
جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء أشرف جاد بالمنصورة
جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء أشرف جاد بالمنصورة
جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء أشرف جاد بالمنصورة
جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء أشرف جاد بالمنصورة
جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء أشرف جاد بالمنصورة
جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء أشرف جاد بالمنصورة

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