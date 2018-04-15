وزير الصحة لمدير مستشفى هليوبليس: "أنا في ظهرك وحقك هيرجعلك"

وجه الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة مستشفى هليوبوليس التابعة للمؤسسة العلاجية بالقاهرة بعد الاعتداء على مدير المستشفى وصفعه على وجهه من زوج ممرضة بها، لرفضه منحها أجازة "غير وجوبية".

وقال وزير الصحة والسكان لمدير المستشفى: "أنا في ظهرك وحقك هيرجعلك ومن بكرة انت في مكتبك".

جاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة والسكان، مساء اليوم السبت، الدكتور مصطفى شكري مدير مستشفى هليوبوليس المعتدى عليه، وبحضور الدكتور علاء عوض رئيس المؤسسة العلاجية بالقاهرة، والدكتور شريف عوض مدير عام المؤسسة العلاجية، بمقر معهد القومي للتدريب بالعباسية.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن التعدي على أي من الفريق الطبي أمر غير مقبول، مشددا على إجراء تحقيق موسع في الواقعة، وسيشمل التحقيق أيضا موظفي أمن المستشفى لتقصيرهم في أداء عملهم، لافتا إلى أن نتائج التحقيقات سترفع له شخصيا وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع أقصى العقوبة عليهم.

وذكر وزير الصحة والسكان، أنه تواصل مع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية لمتابعة مجريات التحقيقات، والمحضر المقدم من مدير المستشفى في الواقعة، مؤكدا أن هذه الواقعة تعد إهانة واعتداء على طبيب أثناء تأدية عمله، وأنه لا تهاون في حق أي طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي.