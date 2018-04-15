في موقف غريب.. تامر حسني يشكر المعتدين على الصحفيين في جامعة بدر

في موقف غريب، شكر المطرب تامر حسني أفراد شركة "تالنت إم دبليو" لمالكها وليد منصور، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، رغم اعتدائهم على الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية خلف مسرح الحفل الذي أحياه، مساء أمس، ضمن فعاليات مهرجان "مصر الإنسان" بجامعة بدر.

وتجاهل حسني في منشوره واقعة الاعتداء تماما، وأعرب عن سعادته بتكريمه من إدارة الجامعة، وشكر كل من أسهم في خروج الحفل للنور.

يذكر أن رجال الحراسة التابعين للجهة المنظمة قد اعتدوا على الصحفيين وكسروا كاميرات قنوات فضائية، كما أبرحوا أحد المصورين التابعين لمجلة عربية ضربًا.