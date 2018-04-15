بالفيديو| مشادة بين رغدة ومعارضين سوريين بسبب "العدوان الثلاثي"

علقت الفنانة السورية رغدة، على تعرض بلادها لعدوان ثلاثي من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، وفرنسا.

وقالت رغدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم"، إنها ترفض العدوان على بلادها، كما هاجمت بعض من رموز المعارضة السورية، الذي استضافهم الإبراشي، مطالبة إياهم بالتوجه إلى المناطق التي استولت عليها المعارض.

فرد عليها أحدهم قائلًا: "لا تعطينا درسا في الأخلاق، ولا تعلمينا بطولات، ولو عاوزة تتكلمي كده اتكلمي في بيت أهلك وارجعي سوريا".

فردت عليه قائلةً: "أنا موجودة على خطوط النار ولفيت سوريا كلها ومعرفكش".

وتابعت أنها ترى أن تحالف بلادها مع روسيا وإيران شيء طبيعي، موضحةً أن روسيا لم تدخل بلادها قبل 3 أعوام بسبب ظروف الحرب.

وأضافت أن العدوان الأمريكي على بلادها يفتقد إلى أسباب موضوعية؛ لأن الجيش السوري منتصر ولا يحتاج إلى استخدام الكيماوي.