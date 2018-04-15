تسجيل الدخول

الوطن

انقسام في دول الأمريكتين بشأن "العدوان الثلاثي" على سوريا

اليوم AM 04:25
كتب: أ ف ب
انقسام في دول الأمريكتين بشأن "العدوان الثلاثي" على سوريا

العدوان على سوريا

عبّرت غالبية من البلدان المشاركة في قمة الأمريكيّتين في ليما عن تأييدها للضربات التي شنّتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي يمثّل بلاده في القمة، إنّ الضربات التي تم شنّها في سوريا "وجهت رسالة واضحة إلى النظام السوري" المتهم بشنّ هجوم كيميائي في السابع من أبريل في دوما بالغوطة الشرقية.

وأضاف بنس أمام القادة المجتمعين في ليما وبينهم نحو 15 رئيس دولة "لن نقبل بهذه الهجمات الهمجية"، منددًا بـ"جرائم" ارتكبها "وحش".

غير أنّ الرئيس البوليفي إيفو موراليس استنكر من جهته "الهجوم الطائش لـ(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب ضد الشعب الشقيق في سوريا".

أما كوبا فاعتبرت أنّ "الهجوم الفظيع" على سوريا "يشكّل انتهاكا لدولة ذات سيادة، ما يزيد من تفاقم الصراع"، وبدورها، انتقدت كاراكاس هجوما "بلا رحمة ولا مبرر له".

ودعا قادة دول أخرى في المنطقة إلى توخّي الحذر، وأعرب الرئيس البرازيلي ميشيل تامر في هذا السياق عن "قلقه العميق من تصاعد الصراع العسكري في سوريا".

وندد نظيره المكسيكي إنريكي بينيا نييتو بالهجمات الكيميائية، داعيًا إلى وضع حد لاستخدام "هذه الأدوات ذات العواقب الوحشية" وذلك من خلال الرجوع إلى القانون الدولي.

وقال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس "سنؤيد دائما الإجراءات لمعاقبة استخدام (هذه الأسلحة) وسنسعى الى القضاء عليها، لكننا نوجه أيضا دعوة الى السلام".

من جهة ثانية، وصف بنس فنزويلا بأنها "دولة فاشلة"، مكررًا أنّ الولايات المتحدة "لن تقف مكتوفة اليدين أمام فنزويلا التي تنهار".

وقالت الولايات المتحدة مع 16 دولة منضوية في مجموعة ليما، في بيان مشترك صدر في قمة الأميركيتين، إنّ انتخابات 20 مايو في فنزويلا ستكون "مفتقرةً إلى الشرعية والصدقية" إذا مضت قدما في ظل الظروف الحالية.

وقال بنس الذي نقل دعم ترامب لمجموعة من المعارضين الفنزويليين في ليما، إنّ واشنطن تسعى إلى فرض "عقوبات إضافية ومزيد من العزلة والضغط الدبلوماسي" ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

 

الحرب على سوريا

عضو تيار الغد السوري عن العدوان الثلاثي: لا يهم المعارضة

عضو تيار الغد السوري عن العدوان الثلاثي: لا يهم المعارضة
مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: استهداف مستودعات الكيماوي "خيانة دولية"

مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: استهداف مستودعات الكيماوي "خيانة دولية"
خالد عكاشة عن ضرب سوريا: استهدف دولة ذات سيادة

خالد عكاشة عن ضرب سوريا: استهدف دولة ذات سيادة
ردا على العدوان الثلاثي.. القرموطي يطالب بمحاكمة "ترامب وماكرون وماي"

ردا على العدوان الثلاثي.. القرموطي يطالب بمحاكمة "ترامب وماكرون وماي"
القرموطي: "لو عندنا حقوقيين مش بياخدوا إكراميات كان بوش اتسجن"

القرموطي: "لو عندنا حقوقيين مش بياخدوا إكراميات كان بوش اتسجن"
"الرئاسة": التصعيد العسكري الذي شهدته سوريا يدعو للقلق الشديد

"الرئاسة": التصعيد العسكري الذي شهدته سوريا يدعو للقلق الشديد
ما الأسلحة الكيماوية التي تحججت بها دول "العدوان الثلاثي" على سوريا؟

ما الأسلحة الكيماوية التي تحججت بها دول "العدوان الثلاثي" على سوريا؟
القرموطي عن "العدوان الثلاثي": "مسرحية ماسخة ملهاش أي 60 لازمة"

القرموطي عن "العدوان الثلاثي": "مسرحية ماسخة ملهاش أي 60 لازمة"
القرموطي عن "القمة العربية": "معرفش هتنعقد ليه أصلا"

القرموطي عن "القمة العربية": "معرفش هتنعقد ليه أصلا"
القرموطي يتضامن مع سوريا ضد العدوان الثلاثي: "من القاهرة هنا دمشق"

القرموطي يتضامن مع سوريا ضد العدوان الثلاثي: "من القاهرة هنا دمشق"
من أين انطلقت المقاتلات التي نفذت "العدوان الثلاثي" ضد سوريا؟

من أين انطلقت المقاتلات التي نفذت "العدوان الثلاثي" ضد سوريا؟
مهند الحاج علي: السوريون مستعدون للاستشهاد دفاعا عن وطنهم

مهند الحاج علي: السوريون مستعدون للاستشهاد دفاعا عن وطنهم
الحاج علي: "العدوان الثلاثي" استهدف منطقة سكنية وادعى وجود مصنع كيماوي

الحاج علي: "العدوان الثلاثي" استهدف منطقة سكنية وادعى وجود مصنع كيماوي
المطعني: الحرب على سوريا "شو".. ولن تؤثر على مجريات الأمور

المطعني: الحرب على سوريا "شو".. ولن تؤثر على مجريات الأمور
دول "العدوان الثلاثي" تتقدم بمشروع قرار في مجلس الأمن بشأن سوريا

دول "العدوان الثلاثي" تتقدم بمشروع قرار في مجلس الأمن بشأن سوريا
خبير في الشأن البريطاني: شعبية تيريزا ماي في هبوط بسبب سوريا

خبير في الشأن البريطاني: شعبية تيريزا ماي في هبوط بسبب سوريا
عبد المنعم السعيد عن أحداث سوريا: الدول العربية في مأزق أخلاقي

عبد المنعم السعيد عن أحداث سوريا: الدول العربية في مأزق أخلاقي
مصطفى بكري: الهدف من الضربات العسكرية تقسيم سوريا وعرقلة الانتصارات

مصطفى بكري: الهدف من الضربات العسكرية تقسيم سوريا وعرقلة الانتصارات
المرصد السوري: انفجار عنيف يستهدف قوات إيرانية وأفغانية في حلب

المرصد السوري: انفجار عنيف يستهدف قوات إيرانية وأفغانية في حلب
كيف تعاملت المعارضة في أمريكا وبريطانيا وفرنسا مع الهجوم على سوريا؟

كيف تعاملت المعارضة في أمريكا وبريطانيا وفرنسا مع الهجوم على سوريا؟
أديب: أقرب طائرة أمريكية كانت تبعد عن سوريا 250 كيلو مترا أثناء الهجوم

أديب: أقرب طائرة أمريكية كانت تبعد عن سوريا 250 كيلو مترا أثناء الهجوم
شكري: التصعيد العسكري بسوريا سابقا لم يؤت نتائجه وساعد في نشر الإرهاب

شكري: التصعيد العسكري بسوريا سابقا لم يؤت نتائجه وساعد في نشر الإرهاب
وزير الخارجية: لم يحدث تواصل بين مصر وسوريا قبل الضربة العسكرية

وزير الخارجية: لم يحدث تواصل بين مصر وسوريا قبل الضربة العسكرية
وزير الخارجية: مصر لم تخطر بشكل مسبق بتوجيه ضربات لسوريا

وزير الخارجية: مصر لم تخطر بشكل مسبق بتوجيه ضربات لسوريا
باحث أمريكي: الضربة العسكرية لسوريا ليست استعراضية

باحث أمريكي: الضربة العسكرية لسوريا ليست استعراضية
المسلماني: صواريخ "إس 400" تستطيع إسقاط طائرات "إف 16"

المسلماني: صواريخ "إس 400" تستطيع إسقاط طائرات "إف 16"
بالفيديو| كيف تابعت وسائل الإعلام السورية "الضربة الغربية"؟

بالفيديو| كيف تابعت وسائل الإعلام السورية "الضربة الغربية"؟
على أضواء القنابل.. كعكة عيد ميلاد "هادي" بأعلام سوريا وصورة بشار

على أضواء القنابل.. كعكة عيد ميلاد "هادي" بأعلام سوريا وصورة بشار
أردوغان يؤكد لبوتين ضرورة العمل على خفض التوتر في سوريا

أردوغان يؤكد لبوتين ضرورة العمل على خفض التوتر في سوريا
مدير "الدفاع الوطني": موقف مصر من سوريا ثابت.. وربنا يكون في عون العرب

مدير "الدفاع الوطني": موقف مصر من سوريا ثابت.. وربنا يكون في عون العرب
لميس الحديدي: ترامب يلهي الرأي العام بضرب سوريا

لميس الحديدي: ترامب يلهي الرأي العام بضرب سوريا
دبلوماسي سابق: الضربة الأمريكية لسوريا عدوان على العرب

دبلوماسي سابق: الضربة الأمريكية لسوريا عدوان على العرب
لميس الحديدي: الضربات على سوريا شكلية سياسية أكثر منها عسكرية

لميس الحديدي: الضربات على سوريا شكلية سياسية أكثر منها عسكرية
المسلماني: سوريا تقول إن الضربة العسكرية فشلت

المسلماني: سوريا تقول إن الضربة العسكرية فشلت
سكاي نيوز: طيران مجهول يقصف مخزنا للميليشيات الإيرانية في حلب السورية

سكاي نيوز: طيران مجهول يقصف مخزنا للميليشيات الإيرانية في حلب السورية
أحمد موسى عن ضرب سوريا: "روسيا شايفة اللي حصل زي فرح العمدة"

أحمد موسى عن ضرب سوريا: "روسيا شايفة اللي حصل زي فرح العمدة"
داليا زيادة: أمير قطر حرض ترامب على ضرب سوريا

داليا زيادة: أمير قطر حرض ترامب على ضرب سوريا
"المصرية للتدريب": أمريكا تفرض واقعا جديدا على العالم بضربها سوريا

"المصرية للتدريب": أمريكا تفرض واقعا جديدا على العالم بضربها سوريا
"المعلمين" تدين الضربات الأمريكية في سوريا

"المعلمين" تدين الضربات الأمريكية في سوريا
الكنيسة الأرثوذكسية: نصلي لأجل أن يحفظ الرب الشعب السوري

الكنيسة الأرثوذكسية: نصلي لأجل أن يحفظ الرب الشعب السوري
أحمد موسى: العدوان على سوريا بدأ من قاعدة عسكرية في قطر

أحمد موسى: العدوان على سوريا بدأ من قاعدة عسكرية في قطر
"الدستور" يدين العدوان على سوريا: شعبها يدفع ثمن التدخل الأجنبي

"الدستور" يدين العدوان على سوريا: شعبها يدفع ثمن التدخل الأجنبي
"الشعب الجمهوري": موقف مصر تجاه سوريا يتمحور حول احترام إرادة مواطنيها

"الشعب الجمهوري": موقف مصر تجاه سوريا يتمحور حول احترام إرادة مواطنيها
خبير عسكري سوري: الهجوم الغربي على دمشق عمل بلطجي وعدوان فاشل

خبير عسكري سوري: الهجوم الغربي على دمشق عمل بلطجي وعدوان فاشل
سفير السعودية بواشنطن: المملكة تدعم الضربات الدقيقة ضد نظام الأسد

سفير السعودية بواشنطن: المملكة تدعم الضربات الدقيقة ضد نظام الأسد
عاجل| النظام السوري يعلن سيطرته على الغوطة الشرقية بشكل كامل

عاجل| النظام السوري يعلن سيطرته على الغوطة الشرقية بشكل كامل
واشنطن: غازا السارين والكلور استخدما في الهجوم على دوما

واشنطن: غازا السارين والكلور استخدما في الهجوم على دوما
تيريزا ماي تواجه انتقادات المعارضة لالتفافها على البرلمان بشأن سوريا

تيريزا ماي تواجه انتقادات المعارضة لالتفافها على البرلمان بشأن سوريا
عاجل| الإمارات تعرف عن قلقها جراء التصعيد في سوريا

عاجل| الإمارات تعرف عن قلقها جراء التصعيد في سوريا
مجلس الأمن يرفض التصويت على مشروع روسيا لإدانة الضربات على سوريا 

مجلس الأمن يرفض التصويت على مشروع روسيا لإدانة الضربات على سوريا 
نتنياهو يعرب عن دعمه الكامل للضربات على سوريا

نتنياهو يعرب عن دعمه الكامل للضربات على سوريا
ماكرون: على مجلس الأمن أن يتخذ المبادرة بشأن الأزمة السورية

ماكرون: على مجلس الأمن أن يتخذ المبادرة بشأن الأزمة السورية
"الخارجية": مصر في صف الشعب السوري وليس أي طرف آخر

"الخارجية": مصر في صف الشعب السوري وليس أي طرف آخر
اللواء الغباري: ما يحدث بين الغرب وروسيا في سوريا "تمثيلية"

اللواء الغباري: ما يحدث بين الغرب وروسيا في سوريا "تمثيلية"
وزيرة الدفاع الفرنسية: كل الصواريخ أصابت أهدافها في سوريا

وزيرة الدفاع الفرنسية: كل الصواريخ أصابت أهدافها في سوريا
بين كيماوي بشار ونووي صدام.. مزاعم أمريكا لشن هجوم على الدول العربية

بين كيماوي بشار ونووي صدام.. مزاعم أمريكا لشن هجوم على الدول العربية
"الاشتراكي المصري": الضربة ضد سوريا تعد سافر من القوى الاستعمارية

"الاشتراكي المصري": الضربة ضد سوريا تعد سافر من القوى الاستعمارية
دول كانت على علم بالضربة الأمريكية ضد سوريا.. تعرف عليها

دول كانت على علم بالضربة الأمريكية ضد سوريا.. تعرف عليها
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: لن نسمح بتدخل خارجي يرسم مستقبل دمشق

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: لن نسمح بتدخل خارجي يرسم مستقبل دمشق
نائب "البرلمان العربي": الحل السلمي أفضل الطرق لإنهاء الأزمة السورية

نائب "البرلمان العربي": الحل السلمي أفضل الطرق لإنهاء الأزمة السورية
عاجل| مجلس الأمن يحبط مشروع قرار روسي يدين الضربات على سوريا

عاجل| مجلس الأمن يحبط مشروع قرار روسي يدين الضربات على سوريا
الأمين العام لـ"الأطلسي" يدعو روسيا إلى تحمل مسؤولياتها في سوريا

الأمين العام لـ"الأطلسي" يدعو روسيا إلى تحمل مسؤولياتها في سوريا
موظفون بمركز بحوث دمشق المدمر: لو ننتج به "كيماوي" لما كنا هنا الآن

موظفون بمركز بحوث دمشق المدمر: لو ننتج به "كيماوي" لما كنا هنا الآن
بين 2017 و2018.. تعرف على الفارق بين الضربتين العسكريتين لسوريا

بين 2017 و2018.. تعرف على الفارق بين الضربتين العسكريتين لسوريا
"خسئ من توهم أن هذا الوطن يركع".. فنانون يعلقون على الضربة ضد سوريا

"خسئ من توهم أن هذا الوطن يركع".. فنانون يعلقون على الضربة ضد سوريا
هل تلجأ أمريكا للفيتو؟.. سيناريوهات جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن سوريا

هل تلجأ أمريكا للفيتو؟.. سيناريوهات جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن سوريا
عضو "حقوق الإنسان" يدين الضربة العسكرية على سوريا

عضو "حقوق الإنسان" يدين الضربة العسكرية على سوريا
دبلوماسي: ما يدور في سوريا ومصر وجهان لمعركة واحدة

دبلوماسي: ما يدور في سوريا ومصر وجهان لمعركة واحدة
هل حققت الضربة الغربية على سوريا أهدافها؟

هل حققت الضربة الغربية على سوريا أهدافها؟
"الصحفيين": الحرب على سوريا تعرقل مهمة بعثة "حظر الأسلحة الكيميائية"

"الصحفيين": الحرب على سوريا تعرقل مهمة بعثة "حظر الأسلحة الكيميائية"
خارجية روسيا: المعارضة السورية مسؤولة عن "هجوم دوما"

خارجية روسيا: المعارضة السورية مسؤولة عن "هجوم دوما"
روسيا تطلب التصويت على مشروع قرار يندد بالضربات الغربية في سوريا

روسيا تطلب التصويت على مشروع قرار يندد بالضربات الغربية في سوريا
المغرب يشدد على وجوب إيجاد حل سياسي للنزاع السوري

المغرب يشدد على وجوب إيجاد حل سياسي للنزاع السوري
الأمين العام للأمم المتحدة: حل الأزمة في سوريا يجب أن يكون سياسيا

الأمين العام للأمم المتحدة: حل الأزمة في سوريا يجب أن يكون سياسيا
اليونان تؤكد أهمية إيجاد حل سياسي دائم ينهي الحرب في سوريا

اليونان تؤكد أهمية إيجاد حل سياسي دائم ينهي الحرب في سوريا
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود منع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود منع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا
الخارجية العراقية: ضرب سوريا فرصة جديدة لتمدد الإرهاب بالمنطقة

الخارجية العراقية: ضرب سوريا فرصة جديدة لتمدد الإرهاب بالمنطقة
منسق "تحالف حقوق الإنسان": أمريكا تمارس بلطجة دولية على سوريا

منسق "تحالف حقوق الإنسان": أمريكا تمارس بلطجة دولية على سوريا
مقتل طفل سوري جراء تعرض قافلة مهجرين من دوما لإطلاق نار

مقتل طفل سوري جراء تعرض قافلة مهجرين من دوما لإطلاق نار
الإعلام الأوروبي يفرد مساحات واسعة لتغطية الضربات العسكرية في سوريا

الإعلام الأوروبي يفرد مساحات واسعة لتغطية الضربات العسكرية في سوريا
بعد الضربة على سوريا.. خبراء يوضحون: متى ستندلع حرب عالمية ثالثة؟

بعد الضربة على سوريا.. خبراء يوضحون: متى ستندلع حرب عالمية ثالثة؟
أردوغان يرحب بالضربة العسكرية على سوريا

أردوغان يرحب بالضربة العسكرية على سوريا
الناتو: على دمشق وروسيا وإيران إيصال المساعدات لسوريا دون عراقيل

الناتو: على دمشق وروسيا وإيران إيصال المساعدات لسوريا دون عراقيل
لافروف: الغرب ضرب سوريا اعتمادا على بيانات من الإعلام والإنترنت

لافروف: الغرب ضرب سوريا اعتمادا على بيانات من الإعلام والإنترنت
واشنطن: "مستعدون" لضرب دمشق مجددا حال شنها هجوما كيميائيا جديدا

واشنطن: "مستعدون" لضرب دمشق مجددا حال شنها هجوما كيميائيا جديدا
برلماني: الحرب على سوريا هدفها تقاسم مناطق النفوذ بين القوى العظمى

برلماني: الحرب على سوريا هدفها تقاسم مناطق النفوذ بين القوى العظمى
وكيل "دفاع النواب": الاعتداء على سوريا يحول المنطقة لحقل تجارب

وكيل "دفاع النواب": الاعتداء على سوريا يحول المنطقة لحقل تجارب
العشرات من متظاهري المعارضة في أرمينيا يقتحمون مبنى الإذاعة

العشرات من متظاهري المعارضة في أرمينيا يقتحمون مبنى الإذاعة
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: مبررات الهجوم على سوريا "مخزية"

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: مبررات الهجوم على سوريا "مخزية"
اجتماع طارئ لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لبحث التطورات السورية

اجتماع طارئ لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لبحث التطورات السورية
"حظر الأسلحة الكيميائية": فريقنا سيباشر عمله في سوريا حتى بعد الضربات

"حظر الأسلحة الكيميائية": فريقنا سيباشر عمله في سوريا حتى بعد الضربات
أمين الأمم المتحدة: الضربات في سوريا كانت محدودة

أمين الأمم المتحدة: الضربات في سوريا كانت محدودة
مجلس الأمن الدولي يبدأ اجتماعا لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا

مجلس الأمن الدولي يبدأ اجتماعا لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا
وصول خبراء "حظر الأسلحة الكيميائية" إلى دمشق للتحقيق بادعاء أمريكا

وصول خبراء "حظر الأسلحة الكيميائية" إلى دمشق للتحقيق بادعاء أمريكا
تيريزا ماي تواجه انتقادات لالتفافها على البرلمان بشأن الحرب على سوريا

تيريزا ماي تواجه انتقادات لالتفافها على البرلمان بشأن الحرب على سوريا
لافروف: الغرب لم يقدم أي أدلة على استخدام "الكيماوي" في سوريا

لافروف: الغرب لم يقدم أي أدلة على استخدام "الكيماوي" في سوريا
سلطنة عمان تؤيد الإجراءات التي اتُخذت ضد مواقع سورية

سلطنة عمان تؤيد الإجراءات التي اتُخذت ضد مواقع سورية
ترامب: الضربة نُفذت بشكل مثالي.. المهمة أنجزت في سوريا

ترامب: الضربة نُفذت بشكل مثالي.. المهمة أنجزت في سوريا
طلب إحاطة لاستدعاء وزير الخارجية وإعلان موقف مصر من ضرب سوريا

طلب إحاطة لاستدعاء وزير الخارجية وإعلان موقف مصر من ضرب سوريا
روسيا تطلب من مجلس الأمن إدانة "العدوان" على سوريا

روسيا تطلب من مجلس الأمن إدانة "العدوان" على سوريا
وزير الخارجية التركي: علينا تخليص سوريا من حكومة الأسد بأسرع وقت

وزير الخارجية التركي: علينا تخليص سوريا من حكومة الأسد بأسرع وقت
عاجل| جلسة طارئة لمجلس الأمن بدعوة من روسيا لبحث تطورات سوريا

عاجل| جلسة طارئة لمجلس الأمن بدعوة من روسيا لبحث تطورات سوريا
أبوالغيط: الجميع ومنهم نظام الأسد يتحملون مسؤولية تفاقم الأوضاع بسوريا

أبوالغيط: الجميع ومنهم نظام الأسد يتحملون مسؤولية تفاقم الأوضاع بسوريا
"عربية النواب": الاعتداء الأمريكي يزيد معاناة السوريين

"عربية النواب": الاعتداء الأمريكي يزيد معاناة السوريين
محللون يوضحون تأثير الضربة العسكرية على سوريا: ستقوي دمشق

محللون يوضحون تأثير الضربة العسكرية على سوريا: ستقوي دمشق
أمين "خارجية النواب": الاعتداء على سوريا مكايدة وتصفية حسابات مع روسيا

أمين "خارجية النواب": الاعتداء على سوريا مكايدة وتصفية حسابات مع روسيا
بريطانيا وفرنسا من مباركة هجوم أمريكا على سوريا للمشاركة معها

بريطانيا وفرنسا من مباركة هجوم أمريكا على سوريا للمشاركة معها
ترامب يفخر بالجيش الأمريكي: المهمة في سوريا أنجزت بنجاح

ترامب يفخر بالجيش الأمريكي: المهمة في سوريا أنجزت بنجاح
السفير الأمريكي بروسيا: واشنطن أبلغت موسكو بالضربة الجوية على سوريا

السفير الأمريكي بروسيا: واشنطن أبلغت موسكو بالضربة الجوية على سوريا
عاجل| البنتاجون: استطعنا هز القدرة النووية للنظام السوري لسنوات قادمة

عاجل| البنتاجون: استطعنا هز القدرة النووية للنظام السوري لسنوات قادمة
عاجل| البنتاجون: عملية ضرب سوريا نفذت بمنهجية

عاجل| البنتاجون: عملية ضرب سوريا نفذت بمنهجية
الجزائر تعرب عن أسفها للضربات الغربية في سوريا

الجزائر تعرب عن أسفها للضربات الغربية في سوريا
"البنتاجون": ضربنا كل الأهداف في سوريا بنجاح

"البنتاجون": ضربنا كل الأهداف في سوريا بنجاح
عاجل| البنتاجون: ضربنا مركز أبحاث "برزا" بـ76 صاروخا

عاجل| البنتاجون: ضربنا مركز أبحاث "برزا" بـ76 صاروخا
صلاح عبدالله عن قصف سوريا: "سوريا هيا الملعب.. واللاعبين أشرار"

صلاح عبدالله عن قصف سوريا: "سوريا هيا الملعب.. واللاعبين أشرار"
"شلبي": روسيا وأمريكا تتصارعان على مناطق النفوذ في سوريا على حساب المدنيين

"شلبي": روسيا وأمريكا تتصارعان على مناطق النفوذ في سوريا على حساب المدنيين
نائب يطالب "القمة العربية" بأن يكون لها "صوت قوى" تجاه ما يحدث بسوريا

نائب يطالب "القمة العربية" بأن يكون لها "صوت قوى" تجاه ما يحدث بسوريا
أمير طعيمة عن الضربة العسكرية على سوريا: "أمجاد يا عرب"

أمير طعيمة عن الضربة العسكرية على سوريا: "أمجاد يا عرب"
وفقا للقانون الدولي.. هل يحق للدول الثلاثة قصف سوريا؟

وفقا للقانون الدولي.. هل يحق للدول الثلاثة قصف سوريا؟
تحالف ثلاثي يضرب سوريا.. وروسيا وإيران يردان إعلاميا

تحالف ثلاثي يضرب سوريا.. وروسيا وإيران يردان إعلاميا
45 منظمة غير حكومية تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في استخدام الكيماوي

45 منظمة غير حكومية تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في استخدام الكيماوي
فرنسا أطلقت في سوريا 12 صاروخا منها 3 بحرية عابرة للمرة الأولى

فرنسا أطلقت في سوريا 12 صاروخا منها 3 بحرية عابرة للمرة الأولى
«الأبراج» تنصح الأسد بالصمود بعد العدوان على سوريا

«الأبراج» تنصح الأسد بالصمود بعد العدوان على سوريا
"العدوان الثلاثي" ضد مصر وسوريا.. مفارقات استدعاء التعبير بعد 62 عاما

"العدوان الثلاثي" ضد مصر وسوريا.. مفارقات استدعاء التعبير بعد 62 عاما
رمضان ينشر صورة جديدة من "نسر الصعيد": "الهدوء الذي يسبق العاصفة"

رمضان ينشر صورة جديدة من "نسر الصعيد": "الهدوء الذي يسبق العاصفة"
رئيس "الإنجيلية" عن ضرب سوريا: "أرفض الاعتداء على سيادة الدول"

رئيس "الإنجيلية" عن ضرب سوريا: "أرفض الاعتداء على سيادة الدول"
بث مباشر| مشاهد من موقع الضربة العسكرية لمركز البحوث العلمية بسوريا

بث مباشر| مشاهد من موقع الضربة العسكرية لمركز البحوث العلمية بسوريا
صابر الرباعى بعد ضرب سوريا: "اللهم احفظ أهلها"

صابر الرباعى بعد ضرب سوريا: "اللهم احفظ أهلها"
بعد العدوان الثلاثي بسوريا.. الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا وإيران للتحرك

بعد العدوان الثلاثي بسوريا.. الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا وإيران للتحرك
كارول سماحة تدعو للصلاة من أجل سوريا: "قلبي معاها"

كارول سماحة تدعو للصلاة من أجل سوريا: "قلبي معاها"
مطارات ومنشآت للجيش.. تعرف على أماكن الضربة العسكرية في سوريا

مطارات ومنشآت للجيش.. تعرف على أماكن الضربة العسكرية في سوريا
موسكو: الضربة الأمريكية كانت لعرقلة عمل منظمة حظر الكيماوي في دوما

موسكو: الضربة الأمريكية كانت لعرقلة عمل منظمة حظر الكيماوي في دوما
مجلس الأمن يجتمع بعد الضربات على سوريا

مجلس الأمن يجتمع بعد الضربات على سوريا
طارق رضوان: القصف الثلاثي على سوريا "بلطجة دولية"

طارق رضوان: القصف الثلاثي على سوريا "بلطجة دولية"
"المحامين" تدعو مجلس الأمن والدول العربية لتحمل مسؤولياتها تجاه سوريا

"المحامين" تدعو مجلس الأمن والدول العربية لتحمل مسؤولياتها تجاه سوريا
علاء عابد يطالب "قمة الدمام" اتخاذ موقف موحد بشان الأزمة السورية

علاء عابد يطالب "قمة الدمام" اتخاذ موقف موحد بشان الأزمة السورية
وزير خارجية تركيا: يجب ألا يبقى الأسد في السلطة

وزير خارجية تركيا: يجب ألا يبقى الأسد في السلطة
عاجل| ترامب يشيد بالضربات على سوريا ويعلن "إتمام المهمة"

عاجل| ترامب يشيد بالضربات على سوريا ويعلن "إتمام المهمة"
رشا مهدي عن ضرب سوريا: "اللهم احفظ شعبها من كل شر"

رشا مهدي عن ضرب سوريا: "اللهم احفظ شعبها من كل شر"
راغب علامة عن ضرب سوريا: "ربنا يحمي إخواننا من كل مكروه"

راغب علامة عن ضرب سوريا: "ربنا يحمي إخواننا من كل مكروه"
"عاشور" يدين القصف الثلاثي على سوريا.. ويتساءل: أين الدور العربي؟

"عاشور" يدين القصف الثلاثي على سوريا.. ويتساءل: أين الدور العربي؟
العراق: الضربة الغربية على سوريا تصرف خطير

العراق: الضربة الغربية على سوريا تصرف خطير
كيف تناولت الصحف العربية الضربة العسكرية على سوريا؟

كيف تناولت الصحف العربية الضربة العسكرية على سوريا؟
بعد الضربات الغربية.. المفوضية الأوروبية تدعو إلى حل سياسي في سوريا

بعد الضربات الغربية.. المفوضية الأوروبية تدعو إلى حل سياسي في سوريا
المحافظين: الهجوم على سوريا خارج الشرعية الدولية إهانة للمجتمع الدولي

المحافظين: الهجوم على سوريا خارج الشرعية الدولية إهانة للمجتمع الدولي
دونالد توسك: الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب حلفائه بعد الضربات في سوريا

دونالد توسك: الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب حلفائه بعد الضربات في سوريا
"المتحدة لحقوق الإنسان" تدين الضربات الموجهة لسوريا

"المتحدة لحقوق الإنسان" تدين الضربات الموجهة لسوريا
"حماة الوطن": القصف الثلاثي علي سوريا انتهاك للقانون الدولي

"حماة الوطن": القصف الثلاثي علي سوريا انتهاك للقانون الدولي
نائب: القصف الثلاثي ضد سوريا "تصفية" حسابات مع روسيا

نائب: القصف الثلاثي ضد سوريا "تصفية" حسابات مع روسيا
"حسب الله": إسرائيل المستفيد الأول من الاعتداء على سوريا

"حسب الله": إسرائيل المستفيد الأول من الاعتداء على سوريا
برلماني: ما يحدث في سوريا تكرار لسيناريو العراق

برلماني: ما يحدث في سوريا تكرار لسيناريو العراق
"تيار الاستقلال": القصف الثلاثي على سوريا يثبت قانون الغابة

"تيار الاستقلال": القصف الثلاثي على سوريا يثبت قانون الغابة
"القومي لحقوق الإنسان": العدوان علي سوريا انتهاك للمواثيق الدولية

"القومي لحقوق الإنسان": العدوان علي سوريا انتهاك للمواثيق الدولية
فرنسا: تدمير جزء كبير من الترسانة الكيماوية التابعة للنظام السوري

فرنسا: تدمير جزء كبير من الترسانة الكيماوية التابعة للنظام السوري
"الناتو" يعقد اجتماعا طارئا لبحث الضربات الجوية ضد سوريا

"الناتو" يعقد اجتماعا طارئا لبحث الضربات الجوية ضد سوريا
عاجل| عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الضربات على سوريا

عاجل| عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الضربات على سوريا
متحدث الحكومة التركية: لم تستخدم قاعدة "إنجرليك" في الضربات ضد سوريا

متحدث الحكومة التركية: لم تستخدم قاعدة "إنجرليك" في الضربات ضد سوريا
"الدفاع الفرنسية": ضرباتنا في سوريا انطلقت من بلادنا والبحر المتوسط

"الدفاع الفرنسية": ضرباتنا في سوريا انطلقت من بلادنا والبحر المتوسط
وزير الخارجية الألماني: الضربة "المحدودة" في سوريا مطلوبة

وزير الخارجية الألماني: الضربة "المحدودة" في سوريا مطلوبة
سوريا عن دعم قطر للقصف الجوي: موقف يدعو للاشمئزاز

سوريا عن دعم قطر للقصف الجوي: موقف يدعو للاشمئزاز
الأردن يدعو لحل الأزمة السورية "سياسيا" غداة الغارات الغربية على سوريا

الأردن يدعو لحل الأزمة السورية "سياسيا" غداة الغارات الغربية على سوريا
أردوغان و"ماي" يبحثان هاتفيا التطورات في سوريا

أردوغان و"ماي" يبحثان هاتفيا التطورات في سوريا
رئيس منصة الحوار السوري: "العدوان الأمريكي" خروج عن القواعد الدولية

رئيس منصة الحوار السوري: "العدوان الأمريكي" خروج عن القواعد الدولية
بعد الضربات الغربية.. "المفوضية الأوروبية" تدعو إلى حل سياسي في سوريا

بعد الضربات الغربية.. "المفوضية الأوروبية" تدعو إلى حل سياسي في سوريا
عاجل| "حظر الأسلحة الكيماوية" تستأنف مهمتها بالتحقيق في "هجوم دوما"

عاجل| "حظر الأسلحة الكيماوية" تستأنف مهمتها بالتحقيق في "هجوم دوما"
خامنئي يصف ترامب وماكرون وماي بـ"المجرمين" بعد الضربات على سوريا

خامنئي يصف ترامب وماكرون وماي بـ"المجرمين" بعد الضربات على سوريا
نتنياهو يوعز لوزرائه بالتزام الصمت حيال الضربة ضد سوريا

نتنياهو يوعز لوزرائه بالتزام الصمت حيال الضربة ضد سوريا
مفتي سوريا: ضربة التحالف الثلاثي اعتداء على بلادنا وروسيا وإيران

مفتي سوريا: ضربة التحالف الثلاثي اعتداء على بلادنا وروسيا وإيران
دنيا عبد العزيز بعد ضرب سوريا: "احميها يا رب"

دنيا عبد العزيز بعد ضرب سوريا: "احميها يا رب"
الرئيس اللبناني: ضربة سوريا لا تساهم في الحل السياسي

الرئيس اللبناني: ضربة سوريا لا تساهم في الحل السياسي
برلماني سوري: معلومات دقيقة أفشلت الضربة الأمريكية على سوريا

برلماني سوري: معلومات دقيقة أفشلت الضربة الأمريكية على سوريا
تعرف على أنواع الأسلحة والمعدات المستخدمة في العدوان الثلاثي على سوريا

تعرف على أنواع الأسلحة والمعدات المستخدمة في العدوان الثلاثي على سوريا
الرئيس اللبناني: ما حصل في سوريا لا يسهم في إيجاد حل سياسي للأزمة

الرئيس اللبناني: ما حصل في سوريا لا يسهم في إيجاد حل سياسي للأزمة
الأمن الداخلي السوري: "ساعات تفصلنا عن إنهاء التواجد الإرهابي بدوما"

الأمن الداخلي السوري: "ساعات تفصلنا عن إنهاء التواجد الإرهابي بدوما"
"الخارجية الإيرانية" تستنكر العملية العسكرية على سوريا

"الخارجية الإيرانية" تستنكر العملية العسكرية على سوريا
الإعلام الأمريكي يفرد مساحة واسعة للضربات العسكرية بسوريا

الإعلام الأمريكي يفرد مساحة واسعة للضربات العسكرية بسوريا
فرنسا: العملية العسكرية بسوريا تحرك مناسب ودقيق ولا يستهدف حلفاء الأسد

فرنسا: العملية العسكرية بسوريا تحرك مناسب ودقيق ولا يستهدف حلفاء الأسد
السفير الروسي لدى واشنطن: هجوم التحالف على سوريا لن يمر دون عواقب

السفير الروسي لدى واشنطن: هجوم التحالف على سوريا لن يمر دون عواقب
الناتو يعلن دعمه للضربات العسكرية على سوريا

الناتو يعلن دعمه للضربات العسكرية على سوريا
زاخاروفا: الضربة استهدفت دولة ذات سيادة وتحارب الإرهاب منذ سنوات

زاخاروفا: الضربة استهدفت دولة ذات سيادة وتحارب الإرهاب منذ سنوات
موسكو: دفاعات سوريا تصدت لجزء كبير من الصواريخ واستهدفتها قبل وصولها

موسكو: دفاعات سوريا تصدت لجزء كبير من الصواريخ واستهدفتها قبل وصولها
فصيل جيش الإسلام يعتبر الضربات الغربية "مهزلة" مع بقاء الأسد

فصيل جيش الإسلام يعتبر الضربات الغربية "مهزلة" مع بقاء الأسد
الرئاسة التركية: لم يكن مقبولا عدم الرد على الحكومة السورية

الرئاسة التركية: لم يكن مقبولا عدم الرد على الحكومة السورية
"العدالة والتنمية": تركيا كانت على علم مسبق بـ"ضربات سوريا"

"العدالة والتنمية": تركيا كانت على علم مسبق بـ"ضربات سوريا"
وزير إسرائيلي: الهجوم الأمريكي إشارة مهمة لإيران وسوريا وحزب الله

وزير إسرائيلي: الهجوم الأمريكي إشارة مهمة لإيران وسوريا وحزب الله
خبير عسكري سوري: الرد سيكون باستهداف قوات "العدوان الثلاثي" في سوريا

خبير عسكري سوري: الرد سيكون باستهداف قوات "العدوان الثلاثي" في سوريا
بوتين يدين بـ"أقصى درجات الحزم" الضربات الغربية على سوريا

بوتين يدين بـ"أقصى درجات الحزم" الضربات الغربية على سوريا
فرنسا: نريد العمل على إحياء العملية السياسية في سوريا

فرنسا: نريد العمل على إحياء العملية السياسية في سوريا
كوساشيف: الرد الروسي على العدوان الثلاثي في سوريا يجب أن يكون قانونيا

كوساشيف: الرد الروسي على العدوان الثلاثي في سوريا يجب أن يكون قانونيا
"الخارجية العراقية" تعرب عن قلقها بشأن الضربة الجوية على سوريا

"الخارجية العراقية" تعرب عن قلقها بشأن الضربة الجوية على سوريا
سي إن إن: الضربات على سوريا "رمزية"

سي إن إن: الضربات على سوريا "رمزية"
اجتماع طارئ للناتو لبحث الضربات الموجهة إلى سوريا

اجتماع طارئ للناتو لبحث الضربات الموجهة إلى سوريا
بكر بوزداج: تركيا أصبحت وسيطا بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا

بكر بوزداج: تركيا أصبحت وسيطا بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا
عاجل| روحاني: الضربة العسكرية على سوريا ستسبب دمارا في الشرق الأوسط

عاجل| روحاني: الضربة العسكرية على سوريا ستسبب دمارا في الشرق الأوسط
تيريزا ماي: هدفنا من الضربات ليس تغيير حكومة الأسد

تيريزا ماي: هدفنا من الضربات ليس تغيير حكومة الأسد
بعد قطر والسعودية.. البحرين تعلن تأييد الضربة الغربية ضد النظام السوري

بعد قطر والسعودية.. البحرين تعلن تأييد الضربة الغربية ضد النظام السوري
رسائل عسكرية من روسيا تبرر عدم صد موسكو لـ"الضربات الغربية" على سوريا

رسائل عسكرية من روسيا تبرر عدم صد موسكو لـ"الضربات الغربية" على سوريا
تريزا ماي تتحدث في البرلمان حول "ضرب سوريا" الاثنين المقبل

تريزا ماي تتحدث في البرلمان حول "ضرب سوريا" الاثنين المقبل
الأسد: الضربات الغربية ستزيد تصميم البلاد على محاربة الإرهاب

الأسد: الضربات الغربية ستزيد تصميم البلاد على محاربة الإرهاب
العراق يعتبر ضربة سوريا "فرصة جديدة لتمدد الإرهاب" في المنطقة

العراق يعتبر ضربة سوريا "فرصة جديدة لتمدد الإرهاب" في المنطقة
بشار الأسد: القوى الغربية فقدت السيطرة والمصداقية

بشار الأسد: القوى الغربية فقدت السيطرة والمصداقية
"العمل الإسلامي" تستنكر الاعتداء على سوريا

"العمل الإسلامي" تستنكر الاعتداء على سوريا
رئيس حزب العمال البريطاني: القنابل لا تنقذ الأرواح أو تجلب السلام

رئيس حزب العمال البريطاني: القنابل لا تنقذ الأرواح أو تجلب السلام
الصين "تعارض استخدام القوة" في سوريا

الصين "تعارض استخدام القوة" في سوريا
بالفيديو| مظاهرات في لندن رافضة لضرب بريطانيا سوريا

بالفيديو| مظاهرات في لندن رافضة لضرب بريطانيا سوريا
الأسد: الهجمات على سوريا جاءت بعد إدراك الغرب فقده السيطرة والمصداقية

الأسد: الهجمات على سوريا جاءت بعد إدراك الغرب فقده السيطرة والمصداقية
فرنسا تتوعد بضربات جديدة في حال وقوع هجوم كيميائي جديد بسوريا

فرنسا تتوعد بضربات جديدة في حال وقوع هجوم كيميائي جديد بسوريا
من 174 سنة.. "14 أبريل" يوم الغارات والغرق والانفجار

من 174 سنة.. "14 أبريل" يوم الغارات والغرق والانفجار
ماي: هدفنا من الضربات ليس تغيير نظام الأسد

ماي: هدفنا من الضربات ليس تغيير نظام الأسد
عقب "الضربة الأمريكية".. سيارات تجوب شوارع دمشق بالأغاني الوطنية

عقب "الضربة الأمريكية".. سيارات تجوب شوارع دمشق بالأغاني الوطنية
"الخارجية التركية": أنقرة ترحب بـ"العملية الثلاثية" على سوريا

"الخارجية التركية": أنقرة ترحب بـ"العملية الثلاثية" على سوريا
"حزب الله" يدين بـ"أقصى شدة" الضربة العسكرية على سوريا

"حزب الله" يدين بـ"أقصى شدة" الضربة العسكرية على سوريا
موسكو تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

موسكو تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا
عاجل| السعودية تعلن تأييد الضربات الجوية على سوريا

عاجل| السعودية تعلن تأييد الضربات الجوية على سوريا
"الدفاعات الجوية السورية" تسقط 13 صاروخا بمنطقة الكسوة في ريف دمشق

"الدفاعات الجوية السورية" تسقط 13 صاروخا بمنطقة الكسوة في ريف دمشق
ميركل: التدخل العسكري في سوريا كان ضروريا ومناسبا

ميركل: التدخل العسكري في سوريا كان ضروريا ومناسبا
بعد استهدافهما.. تعرف على الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة بسوريا

بعد استهدافهما.. تعرف على الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة بسوريا
ماي: وفرنا ما يمكن توفيره للمساعدات الصحية للضحايا في سوريا

ماي: وفرنا ما يمكن توفيره للمساعدات الصحية للضحايا في سوريا
عاجل| الصين: العمل العسكري في سوريا انتهاك للقانون الدولي

عاجل| الصين: العمل العسكري في سوريا انتهاك للقانون الدولي
عاجل| إيران: الضربة العسكرية على سوريا ستسبب دمارا في الشرق الأوسط

عاجل| إيران: الضربة العسكرية على سوريا ستسبب دمارا في الشرق الأوسط
120 صاروخا و10 مواقع عسكرية.. تفاصيل 50 دقيقة من القصف على سوريا

120 صاروخا و10 مواقع عسكرية.. تفاصيل 50 دقيقة من القصف على سوريا
بالفيديو| المشاهد الأولى من مركز البحوث العلمية بعد تدميره بسوريا

بالفيديو| المشاهد الأولى من مركز البحوث العلمية بعد تدميره بسوريا
الجيش الروسي: أنظمة الدفاع الجوي السوري اعترضت 71 من 103 صواريخ

الجيش الروسي: أنظمة الدفاع الجوي السوري اعترضت 71 من 103 صواريخ
"الخارجية الإيرانية": نستنكر بشدة "العدوان الثلاثي" على سوريا

"الخارجية الإيرانية": نستنكر بشدة "العدوان الثلاثي" على سوريا
من خطاب تحريضي لإصابة مدنيين.. القصة الكاملة للعدوان الثلاثي على سوريا

من خطاب تحريضي لإصابة مدنيين.. القصة الكاملة للعدوان الثلاثي على سوريا
رئيس وزراء بريطانيا: ضربتنا العسكرية رد فعل لإنهاء معاناة الشعب السوري

رئيس وزراء بريطانيا: ضربتنا العسكرية رد فعل لإنهاء معاناة الشعب السوري
الجيش الروسي: الضربات لم تسفر عن سقوط ضحايا في سوريا

الجيش الروسي: الضربات لم تسفر عن سقوط ضحايا في سوريا
ماي: الأطفال الذين لقوا مصرعهم بسبب الكيماوي وراء ضرب سوريا

ماي: الأطفال الذين لقوا مصرعهم بسبب الكيماوي وراء ضرب سوريا
مصادر إسرائيلية: تل أبيب علمت مسبقا بالضربة الموجهة لمواقع داخل سوريا

مصادر إسرائيلية: تل أبيب علمت مسبقا بالضربة الموجهة لمواقع داخل سوريا
إعلامي إيراني: طهران سمحت لروسيا باستخدام مجالها الجوي

إعلامي إيراني: طهران سمحت لروسيا باستخدام مجالها الجوي
الاتحاد الأوروبي: نقف بجانب أمريكا وفرنسا وبريطانيا بعد "ضرب سوريا"

الاتحاد الأوروبي: نقف بجانب أمريكا وفرنسا وبريطانيا بعد "ضرب سوريا"
عاجل| طهران: الأحداث لن تكون في مصلحة واشنطن بعد "العدوان الثلاثي"

عاجل| طهران: الأحداث لن تكون في مصلحة واشنطن بعد "العدوان الثلاثي"
تركيا: الضربات العسكرية ضد الحكومة السورية كانت "ردا في محله"

تركيا: الضربات العسكرية ضد الحكومة السورية كانت "ردا في محله"
الدفاع الروسية: ضرب سوريا رد فعل على نجاحاتها في التحرر من الإرهاب

الدفاع الروسية: ضرب سوريا رد فعل على نجاحاتها في التحرر من الإرهاب
أستراليا تعلن تأييدها الضربات العسكرية بقيادة واشنطن في سوريا

أستراليا تعلن تأييدها الضربات العسكرية بقيادة واشنطن في سوريا
كندا تعلن تأييدها للضربة العسكرية ضد عدد من المواقع السورية

كندا تعلن تأييدها للضربة العسكرية ضد عدد من المواقع السورية
الدفاع الروسية: تم اعتراض 71 صاروخا خلال العدوان على سوريا

الدفاع الروسية: تم اعتراض 71 صاروخا خلال العدوان على سوريا
عاجل| بوتين: ضرب سوريا عدوان ضد دولة تقف في طليعة محاربة الإرهاب

عاجل| بوتين: ضرب سوريا عدوان ضد دولة تقف في طليعة محاربة الإرهاب
عاجل| مسؤول بالحزب الحاكم التركي يؤكد إبلاغ بلاده مسبقا بضرب سوريا

عاجل| مسؤول بالحزب الحاكم التركي يؤكد إبلاغ بلاده مسبقا بضرب سوريا
سمير فرج: ترامب أراد ضرب الدفاع الجوي السوري و"الكونجرس" حجمه

سمير فرج: ترامب أراد ضرب الدفاع الجوي السوري و"الكونجرس" حجمه
خبير عسكري: العدوان على سوريا تم بتنسيق وعلم من روسيا

خبير عسكري: العدوان على سوريا تم بتنسيق وعلم من روسيا
عاجل| فرنسا: الضربات الجوية انتهت والجيش مستعد للتحرك إذا طلب منه ذلك

عاجل| فرنسا: الضربات الجوية انتهت والجيش مستعد للتحرك إذا طلب منه ذلك
"سبوتنيك": إصابة 6 مدنيين جراء استهداف مستودع للذخيرة بريف حمص الغربي

"سبوتنيك": إصابة 6 مدنيين جراء استهداف مستودع للذخيرة بريف حمص الغربي
محلل سياسي: الحكومة الأمريكية الحالية "حكومة حرب"

محلل سياسي: الحكومة الأمريكية الحالية "حكومة حرب"
تعرف على المناطق التي استهدفتها الضربات الأمريكية في سوريا

تعرف على المناطق التي استهدفتها الضربات الأمريكية في سوريا
بالفيديو| أول ظهور للأسد بعد تعرض بلاده لـ"العدوان الثلاثي"

بالفيديو| أول ظهور للأسد بعد تعرض بلاده لـ"العدوان الثلاثي"
تعرف على طائرة "رافال" المشاركة في "العدوان الثلاثي" ضد سوريا

تعرف على طائرة "رافال" المشاركة في "العدوان الثلاثي" ضد سوريا
عاجل| وسائل إعلام: جيش الاحتلال علم مسبقا بالضربات في سوريا

عاجل| وسائل إعلام: جيش الاحتلال علم مسبقا بالضربات في سوريا
"حزب الله" يدين العدوان الثلاثي على سوريا: استند إلى مسرحيات فاشلة

"حزب الله" يدين العدوان الثلاثي على سوريا: استند إلى مسرحيات فاشلة
عاجل| الجيش السوري: هذه الاعتداءات لن تثنينا عن سحق بقية الإرهابيين

عاجل| الجيش السوري: هذه الاعتداءات لن تثنينا عن سحق بقية الإرهابيين
ماكرون يغرد عبر "تويتر" بـ"العربية" تعليقا على ضرب سوريا

ماكرون يغرد عبر "تويتر" بـ"العربية" تعليقا على ضرب سوريا
عاجل| الجيش السوري: دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها

عاجل| الجيش السوري: دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها
عاجل| تركيا ترحب بالعدوان الثلاثي على سوريا

عاجل| تركيا ترحب بالعدوان الثلاثي على سوريا
"الدفاع الروسية": الضربات العسكرية لم تقترب من قواعدنا في سوريا

"الدفاع الروسية": الضربات العسكرية لم تقترب من قواعدنا في سوريا
"الدفاع الفرنسية": أبلغنا روسيا بالضربات.. ولم نستهدف حلفاء سوريا

"الدفاع الفرنسية": أبلغنا روسيا بالضربات.. ولم نستهدف حلفاء سوريا
"الخارجية الفرنسية": على الأسد أن يتوقف عن استخدام الأسلحة الكيماوية

"الخارجية الفرنسية": على الأسد أن يتوقف عن استخدام الأسلحة الكيماوية
تعرف على أنظمة الدفاع الجوي السوري التي أسقطت صواريخ ترامب

تعرف على أنظمة الدفاع الجوي السوري التي أسقطت صواريخ ترامب
"الإليزيه" ينشر فيديو مشاركة طائرات "رافال" في العدوان على سوريا

"الإليزيه" ينشر فيديو مشاركة طائرات "رافال" في العدوان على سوريا
عاجل| الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء إلى ضبط النفس بشأن سوريا

عاجل| الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء إلى ضبط النفس بشأن سوريا
استخدمت بحرب الخليج.. المقاتلة "تورنادو" سلاح بريطانيا في ضرب سوريا

استخدمت بحرب الخليج.. المقاتلة "تورنادو" سلاح بريطانيا في ضرب سوريا
عاجل| "الخارجية الإيرانية" تدين العدوان الثلاثي على سوريا

عاجل| "الخارجية الإيرانية" تدين العدوان الثلاثي على سوريا
بالفيديو| ردا على الضربات العسكرية.. سوريون يرقصون تأييدا للأسد

بالفيديو| ردا على الضربات العسكرية.. سوريون يرقصون تأييدا للأسد
التليفزيون السوري: إصابة 3 مدنيين في حمص نتيجة "العدوان الثلاثي"

التليفزيون السوري: إصابة 3 مدنيين في حمص نتيجة "العدوان الثلاثي"
وسائل إعلام سورية: ضرب مركز الأبحاث في دمشق سبب أضرارا مادية فقط

وسائل إعلام سورية: ضرب مركز الأبحاث في دمشق سبب أضرارا مادية فقط
دمشق: العدوان الثلاثي لم ينجح وتصدينا له

دمشق: العدوان الثلاثي لم ينجح وتصدينا له
عاجل| "الدفاع" البريطانية: هجماتنا نجحت على موقع غرب حمص

عاجل| "الدفاع" البريطانية: هجماتنا نجحت على موقع غرب حمص
عاجل| الأمين العام لـ"ناتو" يدعم الضربات العسكرية ضد سوريا

عاجل| الأمين العام لـ"ناتو" يدعم الضربات العسكرية ضد سوريا
وكالة الأنباء السورية تنفي استهداف 9 مواقع عسكرية

وكالة الأنباء السورية تنفي استهداف 9 مواقع عسكرية
عاجل| الحكومة السورية تقلل من حجم الضربات وتدعو إلى عدم تضخيمها

عاجل| الحكومة السورية تقلل من حجم الضربات وتدعو إلى عدم تضخيمها
"البنتاجون": أكثر من 100 صاروخ استهدف المواقع السورية

"البنتاجون": أكثر من 100 صاروخ استهدف المواقع السورية
تعرف على صواريخ ترامب "الجميلة الذكية" المستخدمة في العدوان ضد سوريا

تعرف على صواريخ ترامب "الجميلة الذكية" المستخدمة في العدوان ضد سوريا
عاجل| "الخارجية الروسية" تحمل الإعلام الغربي ما يحدث في سوريا

عاجل| "الخارجية الروسية" تحمل الإعلام الغربي ما يحدث في سوريا
عضو بـ"الكونجرس": لم تؤخذ موافقتنا على شن الضربات ضد سوريا

عضو بـ"الكونجرس": لم تؤخذ موافقتنا على شن الضربات ضد سوريا
رسميا.. كندا تؤيد الضربات العسكرية ضد سوريا

رسميا.. كندا تؤيد الضربات العسكرية ضد سوريا
موسكو: الضربات جاءت في الوقت الذي كان لدى سوريا فرصة للسلام

موسكو: الضربات جاءت في الوقت الذي كان لدى سوريا فرصة للسلام
موسكو: أمريكا لا تملك سببا أخلاقيا لضرب سوريا ولديها أكبر مخزون كيماوي

موسكو: أمريكا لا تملك سببا أخلاقيا لضرب سوريا ولديها أكبر مخزون كيماوي
بالفيديو| موسكو تتوعد: الضربات في سوريا ستكون لها عواقب

بالفيديو| موسكو تتوعد: الضربات في سوريا ستكون لها عواقب
"سانا": استهداف مستودعات للجيش السوري في حمص

"سانا": استهداف مستودعات للجيش السوري في حمص
"الميادين": الطائرات المعتدية على سوريا انطلقت من قاعدة العديد القطرية

"الميادين": الطائرات المعتدية على سوريا انطلقت من قاعدة العديد القطرية
سكاي نيوز: انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة في دمشق

سكاي نيوز: انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة في دمشق
صحفيون سوريون: داعش استغل الضربات واستهدف مواقع لـ"حزب الله"

صحفيون سوريون: داعش استغل الضربات واستهدف مواقع لـ"حزب الله"
"البنتاجون": استخدمنا ضعف قوة العام الماضي في سوريا

"البنتاجون": استخدمنا ضعف قوة العام الماضي في سوريا
البنتاجون: لا خسائر أمريكية في الضربات العسكرية على سوريا

البنتاجون: لا خسائر أمريكية في الضربات العسكرية على سوريا
"البنتاجون" يعلن انتهاء الموجة الأولى من الضربات العسكرية ضد سوريا

"البنتاجون" يعلن انتهاء الموجة الأولى من الضربات العسكرية ضد سوريا
دانفورد: لم ننسق مع موسكو لتوجيه الضربات العسكرية ضد سوريا

دانفورد: لم ننسق مع موسكو لتوجيه الضربات العسكرية ضد سوريا
دانفورد: لا نستهدف المدنيين في سوريا.. وسنردع النظام

دانفورد: لا نستهدف المدنيين في سوريا.. وسنردع النظام
"البنتاجون": سنعاقب نظام الأسد مثل داعش

"البنتاجون": سنعاقب نظام الأسد مثل داعش
عاجل| مصادر أمريكية: استهداف مقرات الحرس الجمهوري في حلب

عاجل| مصادر أمريكية: استهداف مقرات الحرس الجمهوري في حلب
"ماي": استخدمنا الضربة الجوية بعد "فيتو موسكو" بشأن سوريا

"ماي": استخدمنا الضربة الجوية بعد "فيتو موسكو" بشأن سوريا
"الدفاع البريطانية": طائراتنا استهدفت منشآت عسكرية قرب محافظة حمص

"الدفاع البريطانية": طائراتنا استهدفت منشآت عسكرية قرب محافظة حمص
عاجل| شهود عيان بدمشق: بعض الضربات استهدفت مناطق مدنية بالكامل

عاجل| شهود عيان بدمشق: بعض الضربات استهدفت مناطق مدنية بالكامل
بالفيديو| لحظة حدوث انفجارات في دمشق

بالفيديو| لحظة حدوث انفجارات في دمشق
عاجل| التليفزيون السوري: إسقاط 13 صاروخا في منطقة الكسوة

عاجل| التليفزيون السوري: إسقاط 13 صاروخا في منطقة الكسوة
"البنتاجون" تعلن عقد مؤتمر صحفي بعد قليل للحديث عن حرب سوريا

"البنتاجون" تعلن عقد مؤتمر صحفي بعد قليل للحديث عن حرب سوريا
عاجل| مصادر أمريكية: استهداف وحدات لإنتاج مواد كيماوية في سوريا

عاجل| مصادر أمريكية: استهداف وحدات لإنتاج مواد كيماوية في سوريا
ماكرون: لا يمكن التساهل في استخدام الأسلحة الكيماوية

ماكرون: لا يمكن التساهل في استخدام الأسلحة الكيماوية
"الأنباء السورية": الدفاعات الجوية تتصدى للضربات الفرنسية البريطانية

"الأنباء السورية": الدفاعات الجوية تتصدى للضربات الفرنسية البريطانية
عاجل| تعرض مقار عسكرية ومراكز أبحاث في سوريا لضربات صاروخية

عاجل| تعرض مقار عسكرية ومراكز أبحاث في سوريا لضربات صاروخية
عاجل| "ماي": لا بديل عن استخدام القوة العسكرية ضد النظام السوري

عاجل| "ماي": لا بديل عن استخدام القوة العسكرية ضد النظام السوري
عاجل| سوريا تعلن تعرضها لـ"عدوان ثلاثي"

عاجل| سوريا تعلن تعرضها لـ"عدوان ثلاثي"
عاجل| أنباء عن استهداف مطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق

عاجل| أنباء عن استهداف مطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق
ترامب: لا يمكن لأمريكا وحدها أن تعمم السلام في الشرق الأوسط

ترامب: لا يمكن لأمريكا وحدها أن تعمم السلام في الشرق الأوسط
عاجل| سماع دوي انفجارات بالقرب من العاصمة السورية دمشق

عاجل| سماع دوي انفجارات بالقرب من العاصمة السورية دمشق
ترامب: أمرت بتوجيه ضربات دقيقة على أهداف تحوي أسلحة كيميائية بسوريا

ترامب: أمرت بتوجيه ضربات دقيقة على أهداف تحوي أسلحة كيميائية بسوريا
بث مباشر لخطاب ترامب والضربة العسكرية في سوريا

بث مباشر لخطاب ترامب والضربة العسكرية في سوريا

التعليقات

القصف الجوي على سوريا

أحدث الأخبار

عضو تيار الغد السوري عن العدوان الثلاثي: لا يهم المعارضة

عضو تيار الغد السوري عن العدوان الثلاثي: لا يهم المعارضة

مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: استهداف مستودعات الكيماوي "خيانة دولية"

مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: استهداف مستودعات الكيماوي "خيانة دولية"

أب يستغيث بالسيسي بسبب اختفاء ابنته: "بنموت كل دقيقة"

أب يستغيث بالسيسي بسبب اختفاء ابنته: "بنموت كل دقيقة"

سيدة تبكي على الهواء وتستغيث بالسيسي: "طليقي باع عيالي.. وعاوزة معاش"

سيدة تبكي على الهواء وتستغيث بالسيسي: "طليقي باع عيالي.. وعاوزة معاش"

مدير مستشفى هليوبوليس: تراجعت عن تقديم استقالتي بعد لقائي بوزير الصحة

مدير مستشفى هليوبوليس: تراجعت عن تقديم استقالتي بعد لقائي بوزير الصحة

اختيارات الوطن

"العدوان الثلاثي" ضد مصر وسوريا.. مفارقات استدعاء التعبير بعد 62 عاما

"العدوان الثلاثي" ضد مصر وسوريا.. مفارقات استدعاء التعبير بعد 62 عاما

تعرف على شروط الحصول على شقة في المرحلة الثانية من مشروع "سكن مصر"

بالفيديو| "الوطن" في جولة بمستشفى طوخ المركزي: "عذرا.. لا توجد خدمة"

بالفيديو| "الوطن" في جولة بمستشفى طوخ المركزي: "عذرا.. لا توجد خدمة"

الممرضة السورية

الممرضة السورية "أم يزن".. مآسي الحرب لا تردع "ملائكة الرحمة"

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

الأكثر قراءة

عاجل