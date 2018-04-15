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الوطن

"الجامعة العربية": الضربات على سوريا لن تدرج ضمن جدول أعمال القمة

منذ 58 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"الجامعة العربية": الضربات على سوريا لن تدرج ضمن جدول أعمال القمة

الأمير القطري

قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لن يشارك في القمة العربية المقررة، اليوم، في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن التمثيل القطري سيكون على مستوى مندوبها الدائم في الجامعة. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، أن القضية الفلسطينية ستكون محور مناقشات القمة. 

وعن الضربات العسكرية التي تعرضت لها سوريا، قال زكي، إن الضربات لن تكون على جدول أعمال القمة، موضحًا أنه وُضع قبل حوالي يومين، مستطردًا: "الأزمة السورية الأخيرة ليست الأزمة الأولى من نوعها، هناك أحداث كثيرة ومعقدة للغاية وهي موضوع قرار القمة، الذي سيصدر بكل ما يتعلق بالأوضاع الميدانية، ومشروع القرار سيكون جامعًا شاملًا للأزمة السورية".

 

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