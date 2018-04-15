مصرع طالب صدمته ماكينة حصاد القمح بسوهاج

لقي طالب مصرعه إثر اصطدامه بماكينة حصد القمح بدائرة مركز المنشأة بسوهاج، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز المنشأة بورود بلاغ من "رمسيس. ل"، 45 عاما، عامل، ويقيم بناحية الشيخ علام دائرة المركز بأنه أثناء عمل نجل شقيقه "جرجس. ج"، 18 عاما، طالب، ويقيم بذات الناحية على ماكينة حصد محصول القمح بأرضة الزراعية اصطدم بها مما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1552 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.