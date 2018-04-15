تسجيل الدخول

الوطن

مصرع طالب صدمته ماكينة حصاد القمح بسوهاج

اليوم AM 08:35
كتب: خالد الغويط
مصرع طالب صدمته ماكينة حصاد القمح بسوهاج

ارشيفية

لقي طالب مصرعه إثر اصطدامه بماكينة حصد القمح بدائرة مركز المنشأة بسوهاج، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز المنشأة بورود بلاغ من "رمسيس. ل"، 45 عاما، عامل، ويقيم بناحية الشيخ علام دائرة المركز بأنه أثناء عمل نجل شقيقه "جرجس. ج"، 18 عاما، طالب، ويقيم بذات الناحية على ماكينة حصد محصول القمح بأرضة الزراعية اصطدم بها مما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1552 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

أخبار متعلقة

وفاة طالب في مشاجرة بين عائلتين لخلاف على تسمية مسجد بسوهاج

وفاة طالب في مشاجرة بين عائلتين لخلاف على تسمية مسجد بسوهاج
وفاة طالب عقب وضع مجهولين عقاقير له في الشاي داخل قطار بسوهاج

وفاة طالب عقب وضع مجهولين عقاقير له في الشاي داخل قطار بسوهاج
مصرع طالب في احتراق حوش ماشية بسوهاج

مصرع طالب في احتراق حوش ماشية بسوهاج
مصرع طالب صعقا إثر ملامسته أحد أعمدة الكهرباء بسوهاج

مصرع طالب صعقا إثر ملامسته أحد أعمدة الكهرباء بسوهاج

التعليقات

القصف الجوي على سوريا

أحدث الأخبار

989 مليار جنيه إيرادات متوقعة وتخفيض العجز إلى 8.4 %

989 مليار جنيه إيرادات متوقعة وتخفيض العجز إلى 8.4 %

كاميرات مراقبة بدل العين السحرية: حرّص ولا تخون

كاميرات مراقبة بدل العين السحرية: حرّص ولا تخون

رئيس «دفاع النواب»: مصر هزمت مخططات تحويلها لـ«دولة فاشلة» وتماسك الشعب والمؤسسات «خط الدفاع الأول» عن الأمن القومى

رئيس «دفاع النواب»: مصر هزمت مخططات تحويلها لـ«دولة فاشلة» وتماسك الشعب والمؤسسات «خط الدفاع الأول» عن الأمن القومى

انطلاق "الإصحاح البيئي" التابعة لجامعة قناة السويس في رأس سدر

انطلاق "الإصحاح البيئي" التابعة لجامعة قناة السويس في رأس سدر

موازنة «التحدى والطموح» فى قبضة مجلس النواب

موازنة «التحدى والطموح» فى قبضة مجلس النواب

اختيارات الوطن

"العدوان الثلاثي" ضد مصر وسوريا.. مفارقات استدعاء التعبير بعد 62 عاما

"العدوان الثلاثي" ضد مصر وسوريا.. مفارقات استدعاء التعبير بعد 62 عاما

تعرف على شروط الحصول على شقة في المرحلة الثانية من مشروع "سكن مصر"

بالفيديو| "الوطن" في جولة بمستشفى طوخ المركزي: "عذرا.. لا توجد خدمة"

بالفيديو| "الوطن" في جولة بمستشفى طوخ المركزي: "عذرا.. لا توجد خدمة"

الممرضة السورية

الممرضة السورية "أم يزن".. مآسي الحرب لا تردع "ملائكة الرحمة"

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

الأكثر قراءة

عاجل