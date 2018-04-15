انطلاق "الإصحاح البيئي" التابعة لجامعة قناة السويس في رأس سدر

قال اللواء ماجد عامر رئيس مدينة رأس سدر، إنه من المقرر انطلاق قافلة الإصحاح البيئي، غدا الإثنين بقرية أبو صورة لتقديم الكشف والعلاج بالمجان، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية للمدينة وجامعة قناة السويس.

وأضاف رئيس المدينة عبر تصريحات صحفيه اليوم أن القافلة تتضمن تخصصات طبية بشرية منها "باطنة، وعظام، وجلدية، ومسالك، وطب أسرة، وأسنان، ونساء، وأنف وأذن" إضافة إلى قافلة طب بيطري وقافلة إرشاد زراعي لإجراء الكشف البيطري على الحيوانات وفحص أشجار الزيتون والموالح والجوافة بالإضافة إلى الطماطم والبطاطس والباذنجان وإرشاد المزارعين على طرق مكافحة الآفات الحشرية والفطرية وإعطائهم بعض المبيدات الزراعية بالمجان.

وأوضح أن قافلة الطب البشري، سوف تتمركز في الوحدة الصحية للقرية مناشدا المواطنين بالاستفادة من الخبرات والتخصصات الطبية التي تضمنها القافلة، وكذلك الاستفادة من الخدمات البيطرية والإرشاد الزراعي والتثقيف الصحي والتثقيف النفسي والاجتماعي.