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الوطن

مايك بنس عن الضربة الثلاثية في سوريا: لن نتسامح مع الهجمات الكيماوية

منذ 18 دقيقة
كتب: وكالات
مايك بنس عن الضربة الثلاثية في سوريا: لن نتسامح مع الهجمات الكيماوية

مايك بنس-صورة أرشيفية

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمس، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الرجال والنساء والأطفال، في إشارة إلى الحكومة السورية.

وأضاف بنس، في مؤتمر صحفي عقده على هامش القمة الثامنة للأمريكتين بمدينة ليما، عاصمة بيرو "استحضرت القوات الأمريكية جهدا عسكريا استثنائيا ضد منشآت الأسلحة الكيميائية؛ ما أدى إلى تدهور وإضعاف قدرة الأسلحة الكيميائية في سوريا"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأكد أن الولايات المتحدة ما زالت متفائلة بأنه عبر التعاون مع بريطانيا وفرنسا، وبدعم من حلفاء مثل كندا، سنرى سوريا، وحلفاءها روسيا وإيران، يتخلون نهائيا عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء. 

وفي قضية أخرى، لفت نائب الرئيس الأمريكي إلى أنه سيغادر القمة الثامنة للأمريكتين، التي اعتقدت في ليما عاصمة بيرو، على مدار يومي الجمعة والسبت، وهو متفائل جدا بأن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، اقتربت من التوصل لاتفاق بشأن اتفاقية التجارة الحرة "نافتا"، حسب موقع "صوت أمريكا".

وأكد بنس، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، نظرا لخلفية إعادة التفاوض بهذا الخصوص.

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