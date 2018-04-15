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الوطن

للمرة الثانية.. تامر حسني يشكر المعتدين على الصحفيين في جامعة بدر

منذ 17 دقيقة
كتب: خالد فرج
للمرة الثانية.. تامر حسني يشكر المعتدين على الصحفيين في جامعة بدر

تامر حسني

جدد المطرب تامر حسني شكره لمنظم الحفلات، وليد منصور، على تنظيمه لحفله، أمس، في جامعة بدر، متجاهلاً للمرة الثانية واقعة الاعتداء على الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، وتحطيم أفراد تابعين للجهة المنظمة لكاميرات ومعدات تصوير المراسلين.

وكتب حسني عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلاً: "بشكل عام لما تبصوا لصور الحفلة أكيد هتلاقوا مجهود كبير في شكل المسرح، وأكيد بيحضر في دماغكوا مشواري سنين في تطوير المسرح المصري والعربي عشان يبقى المنظر ده بعد كده العادي ليا ولأي فنان آخر المجهود ده وراه ناس كتير صدقوني واستحملوني ومشيوا معايا خطوة بخطوة اسمحولي اشكرهم تاني وتالت.

وأضاف: الأستاذ وليد منصور على تنظيمه الرائع في تأمين دخول وخروج كل هذا العدد الضخم من الجماهير في سلم وأمان شكرًا استاذ وليد وكل الشكر لجميع فريق عملك.

يذكر أن تامر حسني قد شكر شركة "تالنت دبليو إم" لمالكها وليد منصور، مساء أمس، علي مجهودهم في الحفل.

 

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