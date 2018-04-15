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الوطن

مصادر: تامر حسني يرفض الاعتذار للصحفيين المعتدى عليهم في جامعة بدر

اليوم AM 02:47
كتب: خالد فرج
مصادر: تامر حسني يرفض الاعتذار للصحفيين المعتدى عليهم في جامعة بدر

تامر حسني

رفض المطرب تامر حسني الاعتذار للصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، ممن تعرضوا للاعتداء من منظمي حفله، الذي أقيم، مساء أمس، داخل جامعة بدر.

وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن وليد منصور، منظم الحفل، حاول تدارك أخطاء الأفراد التابعين لشركته "تالنت دبليو إم"، واصطحب عددا من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية إلى مقر إقامة تامر، بغرض اعتذار الأخير لهم.

وأوضحت المصادر أن الصحفيين ومراسلي القنوات فوجئوا بعدم نزول تامر من غرفته، حيث أقسم وليد لهم أن المطرب الشاب خرج لتناول وجبة العشاء مع أصدقائه في أحد المطاعم الشهيرة.

وتجاهل تامر حسني واقعة الاعتداء على الصحفيين في حفله، واكتفى بشكر القائمين على الحفل بما فيهم الجهة المنظمة للحفل. 

يذكر أن رجال الحراسة التابعين للجهة المنظمة اعتدوا على الصحفيين وكسروا كاميرات قنوات فضائية، كما أبرحوا أحد المصورين التابعين لمجلة عربية ضربًا.

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