بالفيديو| محمد رحيم يحذف صوت إليسا من "فاكر" ويستبدل لحنه بكلمات جديدة

فاجئ الملحن المصري محمد رحيم جمهوره ومتابعيه على صفحات التواصل الاجتماعي، بطرح أغنيه جديدة بصوته بعنوان "تسأل عليا ليه"، وبمجرد سماع الأغنية اتضح أن لحن الأغنية هو لحن أغنية "فاكر" نفسه للمطربة اللبنانية إليسا.

وتعد أغنيه "فاكر" من أشهر أغاني اليسا والتي صدرت ضمن أغاني ألبومها "أسعد واحدة" عام 2012 وهي كلمات الشاعر الغنائي أحمد مرزوق وألحان رحيم .

"تسأل عليا ليه" أعيد توزيعها بشكل جديد بمزج كلمات الأغنية الأصلية بكلمات أخرى تحمل اللهجة الليبية، وحملت توقيع الفنان الليبي ناصر المزداوي وباللهجة المصرية للشاعر احمد مرزوق والحان وتوزيع محمد رحيم .

ويستعد رحيم لطرح ألبومه الديني الأول بعد عدة تجارب ناجحة ظهرت في السابق كأغنيات منفردة، كما انتهى من وضع اللمسات النهائية لأغنيات فيلم "كارما" للمخرج الشهير خالد يوسف، والمقرر عرضه بدور العرض في عيد الفطر المبارك.