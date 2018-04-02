خالد يوسف: "الكارما" هي قانون الثواب والعقاب المزروعة في جوف الإنسان

نشر المخرج الكبير خالد يوسف، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة البوستر الدعائي لفيلم "كارما" للفنانة غادة عبد الرازق.

وكتب خالد: "الثمرة التي لا تكاد تنضج حتى تسقط على زارعها، فمن يزرع شوكا لا بد أن يحصد علقمًا، ومن يزرع وردا لا بد سيزرع ثمارًا ناضجة، ولا يهم متى يكون الحصاد ما يهم أنه قادم بلا شك".

وأضاف: "الكارما هي قانون الثواب والعقاب المزروعة في جوف الإنسان.. فلكل شيء سبب، فإن تعرضت لشر فكر جيدًا بما قدَّمته من قبل صدَّر لك هذه النتيجة، وإن فعلت خيرًا فلا بد من سبب لهذا في الماضي".

الفيلم من بطولة: عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرزاق، خالد الصاوي، ماجد المصري، دلال عبد العزيز، حسن الرداد.