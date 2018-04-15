"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين في مسابقة "عمر الفاروق" للقصة القصيرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة مسابقة "عمر الفاروق" للقصة القصيرة في عامها الواحد والعشرين، في مقر اتحاد الطلاب بالعجوزة.

وقال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان، إن هذه المسابقة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز القيم الإيجابية، والتركيز على اللغة العربية كوعاء ثقافي ومعرفي، والاهتمام بالأجيال الناشئة من الشباب، وتحفيزهم علي الاهتمام بالاطلاع والمعرفة والمساهمة في إثراء الساحة الأدبية المستقبلية بالأدباء والمبدعين.

وأضاف أن الحفل شهده هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفاروق عبدالله الأديب، والمحامي وراعى المسابقة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، والدكتورة سمية صديق مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

وأشاد السنجري بفكرة المسابقة التي تدعم وتنمي الشعور بالوطنية من خلال تجسيد القيم الحميدة والأفكار البناءة، مؤكدًا أهمية تمسك الطلاب بقواعد اللغة العربية الغنية بمفرداتها الكثيرة، والاهتمام بأنشطة المكتبة المدرسية والمداومة على القراءة في جميع المجالات ليكتسب الطالب المعرفة.

وأكد الشاروني ضرورة الاهتمام بالأدب بين طلاب المدارس والذي يشكل شخصية الطلاب وينمي قدراتهم الإبداعية للتذوق اللغوي، ويمثل الأدب نوع من أنواع القوى الناعمة لتكوين جيل من المبدعين يمثل مصر على مستوى العالم.

فيما أشار عبدالله إلى أن هذه المسابقة تعتبر تظاهرة ثقافية مهمة، إذ يشارك فيها نحو ألفي طالب وطالبة بإبداعاتهم من القصص الشيقة، معبرين فيها عن أفكارهم وأحلامهم، كما تنوعت القصص التي تناولت جميع مناحى الحياة، مضيفًا أنه تم اختيار 15 عملًا من القصص يمنحون جوائز مالية وشهادات تقدير.

وجاء ترتيب الطلاب الفائزين على النحو التالي: فاز بالمركز الأول الطالب يوسف رجب سيد مدرسة أحمد فؤاد عبدالعزيز الإعدادية بنين بإدارة الوايلي محافظة القاهرة، وفاز بالمركز الثاني الطالبة فاطمة أحمد هارون مدرسة منفلوط الثانوية بنات التابعة لإدارة منفلوط بأسيوط، أما المركز الثالث فقد فازت به الطالبة إسراء سيد عبده بمدرسة عزبة الوالدة الثانوية بنات بإدارة حلوان بالقاهرة، وفاز بالمركز الرابع الطالب أحمد حسين محمود من مدرسة السعيدية الثانوية بنين بإدارة جنوب الجيزة، وفازت بالمركز الخامس حنان حازم المرسى من مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات بإدارة روض الفرج بالقاهرة، وبالنسبة للمركز السادس فقد فاز به الطالب سيف الدين علاء عبد الكريم من مدرسة النور للمكفوفين بنين بإدارة شرق الإسكندرية، وفازت بالمركز السابع الطالبة رحمة عبد الله عبد الحميد من مدرسة الرحمانية الإعدادية بنات بإدارة الروضة بدمياط، وفازت الطالبة رقية محمد هشام من مدرسة منارة الإيمان للغات بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بالمركز الثامن، أما المركز التاسع فقد فاز به الطالب محمد مختار مصطفى من مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة بإدارة قليوب بالقليوبية، والمركز العاشر فاز به الطالب يوسف محمد سيد من مدرسة الثانوية الفنية الصناعية بإدارة الساحل بالقاهرة، وفازت الطالبة علياء أسامة إسماعيل من مدرسة مصر المستقبل الرسمية للغات بإدارة الوايلى بالمركز الحادى عشر، والطالبة ماريا إبراهيم عطية من مدرسة العائلة المقدسة بإدارة حلوان القاهرة بالمركز الثانى عشر، والمركز الثالث عشر فاز به الطالب حازم وليد محمد من مدرسة الثانوية التجارية بنين بإدارة كوم حمادة بالبحيرة، وفاز بالمركز الرابع عشر أروى عبد العظيم من مدرسة صلاح خطاب الإعدادية المشتركة بإدارة شبين الكوم بالمنوفية، أما المركز الخامس عشر فقد فاز به الطالب حسام خالد السيد المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بإدارة شرق مدينة نصر.