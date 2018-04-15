عمرو الجوهري لـ"وزير قطاع الأعمال": نرفض خصخصة شركات القطاع العام

رفض النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أي اتجاه لخصخصة شركات القطاع العام، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أثبت فشله في التسعينات، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية في إدارة هذه الشركات وليست خصخصتها.

وقال الجوهري، في كلمة له باللجنة الاقتصادية، أثناء مناقشة خطة تطوير الشركات الحكومية بحضور وزير قطاع الاعمال، إن الأولى أن تفكر الحكومة في كيفية وقف خسائر هذه الشركات وليس بيعها، واستغلال أصولها بشكل جيد.

جاء ذلك ردًا على حديث وزير قطاع الأعمال باللجنة الاقتصادية، أن هناك خطة لهيكلة شركات الأعمال سواء من خلال بيع بعض الأصول إذا لزم الأمر لتطويرها، أو إعادة هيكلتها.