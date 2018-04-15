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الوطن

وكيل "تعليم مطروح" يشهد حفل ختام الأنشطة وتكريم الطلاب الأيتام بالعبور

منذ 17 دقيقة
كتب: محمد بخات
وكيل "تعليم مطروح" يشهد حفل ختام الأنشطة وتكريم الطلاب الأيتام بالعبور

ختام الأنشطة وتكريم الطلاب الايتام بمدرسة العبور

شهد، اليوم، الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، حفل ختام الأنشطة وتكريم الطلاب الأيتام بمدرسة العبور الابتدائية بحي الشروق بمدينة مرسى مطروح، بحضور العمدة أحمد طرام رئيس مجلس أمناء المحافظة، وعبدالفتاح صالح مدير عام إدارة مطروح التعليمية، وكان في استقبالهم نهاد عبد المحسن مدير المدرسة ومجلس أمناء العبور.

وكرم وكيل تعليم مطروح، الطلاب والمعلمين المتميزين بمدرسة العبور لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة بجميع الأنشطة التربوية تقديرا لإخلاصهم وتفانيهم في العمل.

وأكد النيلي على أهمية ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية ودورها في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم واكسابهم السمات القيادية والأخلاقية المفيدة لهم في حياتهم العملية والعلمية المستقبلية وقدم مدير تعليم مطروح الشكر والتقدير لمسؤولي العبور للتنظيم الجيد والإعداد المتميز لهذا الحفل الجميل.

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