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الوطن

قافلة طبية متخصصة في العيون بالمجان بمركز الفرافرة

منذ 24 دقيقة
كتب: شرف غريب
قافلة طبية متخصصة في العيون بالمجان بمركز الفرافرة

قافلة طبية في العيون لمركز الفرافرة بالمجان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن وصول قافلة طبية متخصصة في العيون، تابعة لبنك الشفاء، وذلك للعمل بمستشفى الفرافرة يومي 18، و19 أبريل الجاري.

وقالت سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة ستجري الكشف الطبي على مرضى العيون بمركز الفرافرة، وإجراء العمليات وعمل النظارات الطبية للمرضى بالمجان.

وأوضحت سيدة أن القافلة تتكون من فريق من الاستشاريين لإجراء الكشف وتحويل العمليات الحرجة لمستشفيات تابعة لهم بالقاهرة لإجراء مثل هذه العمليات بالمجان للمرضى.

 

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