تسجيل الدخول

الوطن

تأجيل إعادة محاكمة بديع والشاطر في "أحداث الإرشاد" للغد

منذ 25 دقيقة
كتب: علاء يوسف
تأجيل إعادة محاكمة بديع والشاطر في "أحداث الإرشاد" للغد

المستشار محمد شيرين فهمي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، جلسات إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، و10 آخرين في قضية أحداث "مكتب الإرشاد"، الواقعة يوم 30 يونيو 2013، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص، لجلسة الغد، لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية كل من المتهمين خيرت الشاطر ورشاد البيومي، نائبي مرشد الجماعة، ومهدي عاكف المرشد السابق، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية المعزول، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، والقيادي محمد البلتاجي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود أحمد محمود، ومصطفى عبد العظيم فهمى.

وأسندت لهم نيابة جنوب القاهرة في ختام تحقيقاتها، ارتكاب جرائم التحريض على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم بالمقطم يوم 30 يونيو 2013، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

أخبار متعلقة

وزير الداخلية السابق في "أحداث الإرشاد": "مرسي قالي هاحبسكم واحد واحد"

وزير الداخلية السابق في "أحداث الإرشاد": "مرسي قالي هاحبسكم واحد واحد"
"إبراهيم" عن "أحداث الإرشاد": "الإخوان دخلوا أسلحة بتعليمات قياداتهم"

"إبراهيم" عن "أحداث الإرشاد": "الإخوان دخلوا أسلحة بتعليمات قياداتهم"
"الجنايات" تستمع لشهود الإثبات في قضية "أحداث الإرشاد"

"الجنايات" تستمع لشهود الإثبات في قضية "أحداث الإرشاد"
شاهد في "أحداث الإرشاد" يدعي مدنيا ضد مرسي وبديع والشاطر

شاهد في "أحداث الإرشاد" يدعي مدنيا ضد مرسي وبديع والشاطر

التعليقات

القمة العربية الـ29

أحدث الأخبار

قتيلان على الأقل في مناوشات عند الحدود بين أفغانستان وباكستان

قتيلان على الأقل في مناوشات عند الحدود بين أفغانستان وباكستان

"مستقبل وطن" في أسيوط يحتفل بـ"يوم اليتيم" بحضور 300 طفل وطفلة بمنفلوط

"مستقبل وطن" في أسيوط يحتفل بـ"يوم اليتيم" بحضور 300 طفل وطفلة بمنفلوط

الجارحي: دعم الشعب للقيادة السياسية ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية

الجارحي: دعم الشعب للقيادة السياسية ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية

حركة تنقلات محدودة داخل أحياء القاهرة

حركة تنقلات محدودة داخل أحياء القاهرة

سعفان: برنامج تدريب لتشغيل ذوي القدرات الخاصة

سعفان: برنامج تدريب لتشغيل ذوي القدرات الخاصة

اختيارات الوطن

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

لوحات فنية من المخلفات الطبية: إبر ومسكنات وأدوية منتهية الصلاحية

لوحات فنية من المخلفات الطبية: إبر ومسكنات وأدوية منتهية الصلاحية

مطلقات يطالبن بنقابة لحماية حقوقهن: حد يعبرنا

مطلقات يطالبن بنقابة لحماية حقوقهن: حد يعبرنا

الأكثر قراءة

عاجل