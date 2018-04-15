انتحار فتاة بقرص كيماوي بسبب رفض خطبتها

أقدمت فتاة على الانتحار اليوم، بإحدى قرى مركز المنصورة بالدقهلية، بتناول قرص كيماوي سام، مما تسبب في وفاتها لرفضها شخص تقدم لخطبتها.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنصورة، ببلاغ من مستشفى المنصورة الدولي بوصول المدعوة (ه.ص.ع، 15 سنه) لا تعمل، جثة هامدة بسبب تناول مادة سامة.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة وبسؤال والدتها، في محضر الشرطة، أكدت قيام نجلتها بتناول قرص كيماوي (يستخدم لحفظ الغلال)، بسبب رفض خطبتها لأحد الأشخاص مما أدى إلى وفاتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر رقم 3208 لسنة 2018، إداري المركز، وجاري العرض على النيابة العامة.