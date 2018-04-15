"قمة الدمام" تؤكد ضرورة اليقظة لوقف الأطماع في الدول العربية

صدر البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في "الظهران" بالمملكة العربية السعودية، متضمنا التعهد بالعمل على تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية والعمل على دعم الاستراتيجيات لصيانة الأمن القومي العربي.

وشدد البيان على ضرورة اليقظة لوقف الأطماع الإقليمية، التي تستهدف أراضي الدول العربية، ودعوة دول الجوار إلى الالتزام بسيادة الدول العربية، وحث داعمي الميلشيات بالسلاح إلى وقف ممارساتها.

كما أكد البيان ضرورة العمل على تسريع آليات العمل العربي المشترك، ومن ثم تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ مخرجات القمة.