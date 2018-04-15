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الوطن

جنازات عسكرية لتشييع شهداء سيناء.. وهتافات بـ«القصاص»

منذ 27 دقيقة
كتب: إبراهيم رشوان وأحمد حفنى وسعاد أحمد وأحمد فتحى
تصوير: سمير وحيد

من النسخة الورقية

العدد : 2178

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جنازات عسكرية لتشييع شهداء سيناء.. وهتافات بـ«القصاص»

الآلاف يشيعون الشهيد أشرف جاد بقرية البرامون بالدقهلية

بهتافات منددة بالإرهاب، وأخرى معبرة عن الفرحة بالشهادة، تواصل تشييع جنازات شهداء الهجوم الإرهابى على معسكر للقوات المسلحة فى وسط سيناء، ففى البحيرة، خرجت جنازة عسكرية لتشييع جثمان المجند محمود بهجت الدبابى فى مدينة الرحمانية، وقال إيهاب حمزة، صديق الشهيد، «فى آخر اتصال هاتفى بيننا، قال لى: «افتكرونى بكلمة فى احتفالية يوم اليتيم، وسلموا لى على الحبايب، وادعوا لى ولكل رجال الجيش فى سيناء».

وشيع الآلاف من أهالى قرية الفيما التابعة لمركز الفتح فى أسيوط جثمان الشهيد محمد أبوالعلا تركى، مجند الأمن المركزى بشمال سيناء، فى جنازة مهيبة بحضور اللواء جمال شكر، مدير الأمن، ونائبه اللواء هشام الشافعى، وسط هتافات منددة بالإرهاب، ومؤيدة للجيش فى حربه على الإرهاب الغاشم.

ومن منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، شيع الأهالى جنازة المجند أحمد عماد، 22 سنة، وسط هتافات «الشهيد حبيب الله»، وقال أحد المقربين من الأسرة، «تلقينا اتصالاً يبلغنا باستشهاد أحمد مع عدد من زملائه خلال الهجوم الإرهابى الأخير»، مضيفاً: «أحمد هو أول شهيد من مدينة كرداسة تروى دماؤه رمال سيناء الطاهرة».

صديق شهيد «البحيرة»: قال لى فى آخر اتصال «سلموا لى على الحبايب وادعوا لرجال الجيش بسيناء»

وخرجت الجنازة العسكرية للملازم أول مهندس وليد صديق، من مسجد الباشا فى شارع البحر الرئيسى بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس، وتقدمها اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء زكريا عباس، حكمدار مديرية الأمن، وردد المشيعون هتافات مطالبة بالقصاص، ورفعت أسرة الشهيد صوراً له مكتوب عليها «القصاص القصاص»، و«تحيا مصر»، و«كلنا شهداء فى سبيل الوطن».

إحباط عملية إرهابية في وسط سيناء

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